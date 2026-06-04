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04.06.2026 13:54

Μοτζταμπά Χαμενεΐ κατά ΗΠΑ και Ισραήλ: Ο εχθρός υπέστη συντριπτική ήττα και επιχειρεί να διχάσει το Ιράν

04.06.2026 13:54
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Επίθεση στις ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπολύει με νέο σημερινό (4/6) του μήνυμα προς τον ιρανικό λαό, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, σε γραπτή δήλωση, αναφέρει ότι και οι δύο επιδιώκουν να «διχάσουν» το Ιράν, αφού υπέστησαν «συντριπτική ήττα» στον πόλεμο που ξέσπασε εναντίον της χώρας του.

«Το κυριότερο εργαλείο τους», προκειμένου να εξασθενήσουν το Ιράν, «είναι να σπείρουν την αμφιβολία, την απελπισία, τον φόβο, τη δυσπιστία και τον διχασμό», αναφέρει σε κείμενο που αναγνώστηκε την Πέμπτη (4/6) δημόσια ο Μοτζταμπά Χαμενεϊ, προσθέτοντας πως ο «κακόβουλος εχθρός» υπέστη «συντριπτική ήττα στο πεδίο της μάχης».

«Απέναντι σε αυτές τις καταστροφικές προθέσεις, ο καθένας οφείλει, με σθεναρότητα, διορατικότητα, διατήρηση της ενότητας και της συνοχής, αμοιβαία εμπιστοσύνη και άρνηση διάδοσης της προπαγάνδας του εχθρού, να εξουδετερώσει την καταχθόνια συνωμοσία του», προστίθεται στο μήνυμα.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, που διαδέχθηκε τον πατέρα του μετά τον διορισμό του στις αρχές Μαρτίου ως τρίτου ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση – μόνο γραπτές δηλώσεις αποδίδονται σε αυτόν.

Η δήλωσή του αναγνώστηκε στο μαυσωλείο του αγιατολάχ Χομεΐνί στην Τεχεράνη, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 37 ετών από τον θάνατο του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Κάθε 4η Ιουνίου από το 1989, ο εκλιπών ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ συνήθιζε να εκφωνεί λόγο με την ευκαιρία της επετείου του θανάτου του Χομεϊνί. Φέτος, μια άδεια πολυθρόνα με το πορτρέτο του τοποθετήθηκε στο μαυσωλείο, σύμφωνα με τις εικόνες που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

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ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 14:29
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