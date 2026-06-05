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05.06.2026 09:01

Συνελήφθη ο 45χρονος μελισσοκόμος που έβαλε τη φωτιά στο Άλσος Βεΐκου

05.06.2026 09:01
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Στη σύλληψη του 45χρονου μελισσοκόμου που είχε καταγραφεί να απομακρύνεται από μελίσσια στο Άλσος Βεΐκου λίγη ώρα μετά την εκδήλωση της φωτιάς το μεσημέρι της Πέμπτης, προχώρησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής.

Ο 45χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Παράλληλα του καταλογίστηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557,81 ευρώ ενώ σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, ο ιδιοκτήτης του μελισσιού με ακόμα ένα ή δύο άτομα, ράντιζαν με το καπνιστήρι τις μέλισσες.

Γρήγορα, όμως, η φωτιά από τα ξερά χόρτα που υπήρχαν δίπλα στις κυψέλες επεκτάθηκε λόγω του αέρα προς την πλευρά της Φιλοθέης.

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