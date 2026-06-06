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Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

06.06.2026 06:20

Κρέπες γλυκές σαν μπουκέτο ροζ τριαντάφυλλα

06.06.2026 06:20
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Ετοιμάστε ένα εντυπωσιακό επιδόρπιο με γλυκές ροζ κρέπες που τυλίγονται σε ατομικά τριανταφυλλάκια και στολίζονται σαν μπουκέτο λουλουδιών.

Με την παρακάτω συνταγή έχετε έναν εύκολο, παιχνιδιάρικο και εορταστικό τρόπο για να σερβίρετε τις κρέπες.

Υλικά για τη Συνταγή

200 γραμμάρια αλεύρι γ.ο.χ.

1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη βανίλιας

½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

400 ml γάλα

3 αυγά

1 κουταλάκι του γλυκού ροζ  χρώμα ζαχαροπλαστικής

50 γραμμάρια βούτυρο

Για το στόλισμα

Φρέσκα φρούτα όπως φράουλες, βατόμουρα, μύρτιλλα κτλ

Μερικά φύλλα δυόσμου

Μέλι και ζάχαρη άχνη (προαιρετικά)

Εκτέλεση

1. Ανακατέψτε το αλεύρι, τη ζάχαρη βανίλιας και το αλάτι σε ένα μπολ. ​​Προσθέστε το μισό γάλα και χτυπήστε με αυγοδάρτη μέχρι να έχετε ένα ομοιογενές μίγμα. Βάλτε και  το υπόλοιπο γάλα, χτυπήστε και ενσωματώστε τα αυγά.

2. Ρίξτε τη χρωστική τροφίμων και αναμείξτε μέχρι να αποκτήσετε μια ανοιχτόχρωμη ροζ απόχρωση.

3. Ζεστάνετε ένα αντικολλητικό τηγάνι, βάλτε λίγο βούτυρο και τηγανίστε λεπτές κρέπες από το μίγμα.

4. Κόψτε τις κρέπες ξεκινώντας από την έξω μεριά (όχι από το κέντρο) σε σχήμα σπείρας (σπιράλ). Τυλίξτε το σπιράλ ξεκινώντας από έξω προς τα μέσα έτσι ώστε να σχηματίσουν ένα τριαντάφυλλο.

5. Γαρνίρετε με φρέσκα φρούτα,  φύλλα δυόσμου, μέλι και προαιρετικά πασπαλίστε με ζάχαρη άχνη.

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