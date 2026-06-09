Από την Πάτρα ξεκινά το Vodafone 5G+ – Έρχεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Την εμπορική διάθεση του δικτύου 5G Standalone (5G SA) ξεκινά η Vodafone Ελλάδας, επιλέγοντας την Πάτρα ως την πρώτη πόλη όπου θα ενεργοποιηθεί το Vodafone 5G+, η νέα γενιά κινητών επικοινωνιών που υπόσχεται υψηλότερες ταχύτητες, μικρότερους χρόνους απόκρισης και βελτιωμένη συνολική εμπειρία χρήσης.

Η νέα υποδομή καλύπτει ήδη σχεδόν το σύνολο της αχαϊκής πρωτεύουσας, ενώ σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας θα ακολουθήσει η επέκτασή της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μέσα στο επόμενο διάστημα.

Το Vodafone 5G+ βασίζεται στην τεχνολογία 5G Standalone, η οποία λειτουργεί σε πλήρως αυτόνομη αρχιτεκτονική και δεν εξαρτάται από τα υφιστάμενα δίκτυα προηγούμενων γενεών. Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει την παροχή προηγμένων υπηρεσιών με μεγαλύτερη αξιοπιστία, χαμηλότερο latency και καλύτερη διαχείριση της ενεργειακής κατανάλωσης των συσκευών.

Η πρόσβαση στο νέο δίκτυο θα ενεργοποιείται σταδιακά για τους συνδρομητές της Vodafone που διαθέτουν συμβατές συσκευές και έχουν εγκαταστήσει τις απαραίτητες αναβαθμίσεις λογισμικού.

Στην πρώτη φάση υποστηρίζονται από τη Samsung τα μοντέλα Galaxy S25, Galaxy S25+ και Galaxy S25 Ultra, ενώ από τη Xiaomi τα Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15T και Xiaomi 15T Pro. Η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων ώστε να διευρυνθεί σύντομα η λίστα των συμβατών συσκευών.

Η διάθεση του 5G Standalone αποτελεί σημαντικό βήμα στη στρατηγική αναβάθμισης των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέες ψηφιακές υπηρεσίες τόσο για ιδιώτες όσο και για επιχειρήσεις. Οι δυνατότητες του δικτύου αναμένεται να αξιοποιηθούν σε τομείς όπως οι έξυπνες πόλεις, οι εφαρμογές βιομηχανικού αυτοματισμού, οι υπηρεσίες τηλεϊατρικής και οι προηγμένες λύσεις Internet of Things.

Παράλληλα, η Vodafone ανακοίνωσε ότι προχωρά στον σχεδιασμό για τη σταδιακή απόσυρση του δικτύου 2G κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2029. Η κίνηση εντάσσεται στη διεθνή τάση αποδέσμευσης φάσματος από παλαιότερες τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας, προκειμένου να αξιοποιηθεί για την περαιτέρω ανάπτυξη των δικτύων 4G και 5G.

Το φάσμα που θα απελευθερωθεί από την κατάργηση του 2G θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της χωρητικότητας και της ποιότητας των σύγχρονων δικτύων, επιτρέποντας καλύτερες επιδόσεις και αυξημένες δυνατότητες εξυπηρέτησης των πελατών.

Η απόφαση έχει και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς κλείνει ένας κύκλος που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η Vodafone, τότε ως Panafon, ήταν μία από τις πρώτες εταιρείες που ανέπτυξαν δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, με το 2G να λανσάρεται επισήμως την 1η Ιουλίου 1993.

Τρεις και πλέον δεκαετίες αργότερα, η μετάβαση στο 5G Standalone σηματοδοτεί το επόμενο στάδιο εξέλιξης των κινητών επικοινωνιών στη χώρα, με έμφαση στις ταχύτερες συνδέσεις, την αυξημένη αξιοπιστία και τις νέες ψηφιακές δυνατότητες που θα υποστηρίξουν την οικονομία και την καθημερινότητα των χρηστών τα επόμενα χρόνια.

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