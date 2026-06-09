search
ΤΡΙΤΗ 09.06.2026 11:30
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.06.2026 09:35

Από την Πάτρα ξεκινά το Vodafone 5G+ – Έρχεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

09.06.2026 09:35
vodafone5g

Την εμπορική διάθεση του δικτύου 5G Standalone (5G SA) ξεκινά η Vodafone Ελλάδας, επιλέγοντας την Πάτρα ως την πρώτη πόλη όπου θα ενεργοποιηθεί το Vodafone 5G+, η νέα γενιά κινητών επικοινωνιών που υπόσχεται υψηλότερες ταχύτητες, μικρότερους χρόνους απόκρισης και βελτιωμένη συνολική εμπειρία χρήσης.

Η νέα υποδομή καλύπτει ήδη σχεδόν το σύνολο της αχαϊκής πρωτεύουσας, ενώ σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας θα ακολουθήσει η επέκτασή της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μέσα στο επόμενο διάστημα.

Το Vodafone 5G+ βασίζεται στην τεχνολογία 5G Standalone, η οποία λειτουργεί σε πλήρως αυτόνομη αρχιτεκτονική και δεν εξαρτάται από τα υφιστάμενα δίκτυα προηγούμενων γενεών. Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει την παροχή προηγμένων υπηρεσιών με μεγαλύτερη αξιοπιστία, χαμηλότερο latency και καλύτερη διαχείριση της ενεργειακής κατανάλωσης των συσκευών.

Η πρόσβαση στο νέο δίκτυο θα ενεργοποιείται σταδιακά για τους συνδρομητές της Vodafone που διαθέτουν συμβατές συσκευές και έχουν εγκαταστήσει τις απαραίτητες αναβαθμίσεις λογισμικού.

Στην πρώτη φάση υποστηρίζονται από τη Samsung τα μοντέλα Galaxy S25, Galaxy S25+ και Galaxy S25 Ultra, ενώ από τη Xiaomi τα Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15T και Xiaomi 15T Pro. Η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων ώστε να διευρυνθεί σύντομα η λίστα των συμβατών συσκευών.

Η διάθεση του 5G Standalone αποτελεί σημαντικό βήμα στη στρατηγική αναβάθμισης των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέες ψηφιακές υπηρεσίες τόσο για ιδιώτες όσο και για επιχειρήσεις. Οι δυνατότητες του δικτύου αναμένεται να αξιοποιηθούν σε τομείς όπως οι έξυπνες πόλεις, οι εφαρμογές βιομηχανικού αυτοματισμού, οι υπηρεσίες τηλεϊατρικής και οι προηγμένες λύσεις Internet of Things.

Παράλληλα, η Vodafone ανακοίνωσε ότι προχωρά στον σχεδιασμό για τη σταδιακή απόσυρση του δικτύου 2G κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2029. Η κίνηση εντάσσεται στη διεθνή τάση αποδέσμευσης φάσματος από παλαιότερες τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας, προκειμένου να αξιοποιηθεί για την περαιτέρω ανάπτυξη των δικτύων 4G και 5G.

Το φάσμα που θα απελευθερωθεί από την κατάργηση του 2G θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της χωρητικότητας και της ποιότητας των σύγχρονων δικτύων, επιτρέποντας καλύτερες επιδόσεις και αυξημένες δυνατότητες εξυπηρέτησης των πελατών.

Η απόφαση έχει και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς κλείνει ένας κύκλος που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η Vodafone, τότε ως Panafon, ήταν μία από τις πρώτες εταιρείες που ανέπτυξαν δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, με το 2G να λανσάρεται επισήμως την 1η Ιουλίου 1993.

Τρεις και πλέον δεκαετίες αργότερα, η μετάβαση στο 5G Standalone σηματοδοτεί το επόμενο στάδιο εξέλιξης των κινητών επικοινωνιών στη χώρα, με έμφαση στις ταχύτερες συνδέσεις, την αυξημένη αξιοπιστία και τις νέες ψηφιακές δυνατότητες που θα υποστηρίξουν την οικονομία και την καθημερινότητα των χρηστών τα επόμενα χρόνια.

Διαβάστε επίσης:

THEON: Μέρισμα 0,31 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η ετήσια γενική συνέλευση

AVAX: Αύξηση εσόδων και ισχυρό ανεκτέλεστο 2,6 δισ. ευρώ τον διατηρούν σε τροχιά ανάπτυξης

Deal 237 εκατ. ευρώ μεταξύ ΔΕΗ και MotorOil αναδιαμορφώνει τον χάρτη των ΑΠΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sakis arnaoutoglou olomeleia 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάκης Αρναούτογλου προς Κομισιόν: «Το Ελλάδα 2.0 έγινε Ελλάδα… ξανά από την αρχή – Η κυβέρνηση αποδομεί το Ταμείο Ανάκαμψης»

troxaio_malgara_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με μία νεκρή στα διόδια των Μαλγάρων – ΙΧ συγκρούστηκε με νταλίκα (video)

trudeau-perry-new
LIFESTYLE

Κέιτι Πέρι – Τζάστιν Τριντό: Φιλιά, αγκαλιές και χαμόγελα στην πρώτη τους επίσημη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί (Video/Photos)

Dacia-Sandero-Stepway-31
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το ιδανικό crossover για την Ελλάδα: Αυτόματο με αυτονομία 1.500+ km και τιμή 20.600€

kameres-troxaia-unsplash
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Έξυπνες» κάμερες: Αστοχία έως 95% στις παραβάσεις – Τα λάθη με κινητά, ζώνες και πρόστιμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
alexiou-new
LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: «Δεν είναι απλό πράγμα για μένα μετά από 50 χρόνια να μη μπορώ να τραγουδήσω…»

zoi nikos konstantopoulos – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι ευχές της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον πατέρα της για τα γενέθλιά του

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Του αγοριού απέναντι»: Θριαμβευτική η πρεμιέρα της παράστασης στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

Omar-Artan
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ για τον κορυφαίο Σομαλό ρέφερι Αρτάν

marinakis- kyranakis – papastavrpu – papandreou – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο αιφνιδιασμός του ανασχηματισμού, η ανατροπή με Μαρινάκη, η αποστολή του Κυρανάκη, ο αχάμπαρος Παπασταύρου, το σήμα εκλογών και τα… σκιώδη του ΠΑΣΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.06.2026 11:30
sakis arnaoutoglou olomeleia 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάκης Αρναούτογλου προς Κομισιόν: «Το Ελλάδα 2.0 έγινε Ελλάδα… ξανά από την αρχή – Η κυβέρνηση αποδομεί το Ταμείο Ανάκαμψης»

troxaio_malgara_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με μία νεκρή στα διόδια των Μαλγάρων – ΙΧ συγκρούστηκε με νταλίκα (video)

trudeau-perry-new
LIFESTYLE

Κέιτι Πέρι – Τζάστιν Τριντό: Φιλιά, αγκαλιές και χαμόγελα στην πρώτη τους επίσημη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί (Video/Photos)

1 / 3