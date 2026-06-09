Η αναβάθμιση του Κώτσηρα λήγει το… ντέρμπι με Μπούρα

Ισχυρά πολιτικά μηνύματα και για τη Δυτική Αττική έχει ο ανασχηματισμός, λένε οι πιο προσεκτικοί παρατηρητές των αλλαγών που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Βλέπετε, αναβαθμίστηκε ο Γιώργος Κώτσηρας, ο οποίος από υφυπουργός στο Οικονομικών αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός στο Μεταφορών.

Τι σημαίνει αυτό; Μα, ότι στη γαλάζια μάχη της Δυτικής Αττικής αποκτά ένα θεαματικό προβάδισμα από τον άμεσο ανταγωνιστή του, τον Θανάση Μπούρα. Ο Μπούρας είναι παλιά καραβάνα, αλλά όχι και τόσο… φανατικά με το κεντρικό σύστημα. Στις εκλογές του 2023 η διαφορά τους στους σταυρούς ήταν μάλλον μικρή (15.347 Κώτσηρας έναντι 14.357 Μπούρας).

Αλλά στις επόμενες, η διαφορά μάλλον πάλι για ψηλά…

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