Ο Παύλος Μαρινάκης και οι πρόωρες εκλογές

Η παραμονή του Παύλου Μαρινάκη στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου – η οποία διέψευσε σενάρια που τον έφερναν να μετακομίζει στο υπουργείο Μεταφορών – ερμηνεύθηκε από ορισμένους μέσα στη ΝΔ ως άλλη μια ένδειξη ότι η εκδοχή των πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο απομακρύνεται ακόμα περισσότερο.

Οι «γαλάζιοι» αυτοί εκτιμούν ότι με το να αποφασίσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, να κρατήσει τον Π. Μαρινάκη στη θέση του ήταν ένα «μήνυμα», ότι δεν προτίθεται να προκηρύξει κάλπες πριν το 2027, καθώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα έπρεπε να παραιτηθεί, αφού θα είναι υποψήφιος βουλευτής στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας.

Ωστόσο, άλλες – πιο… πονηρεμένες – πηγές εντός του κυβερνώντος κόμματος επισήμαναν ότι στην πραγματικότητα η διατήρηση Μαρινάκη στο πόστο του μπορεί να σημαίνει το… εντελώς αντίθετο: ότι ο Μητσοτάκης εκτιμά πολύ το έργο που επιτελεί στον επικοινωνιακό τομέα και δεν θέλει να τον αλλάξει, παρά μόνο την τελευταία στιγμή.

Η αλήθεια, λένε οι πηγές αυτές, είναι ότι ο Μαρινάκης έχει αποδειχθεί «λίρα εκατό» στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου και ότι δεν διστάζει να βάλει «skin in the game», προκειμένου να υπερασπιστεί τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ή να δώσει εξηγήσεις για διάφορα «στραβοπατήματά» της (που δεν είναι και λίγα).

Εν πάση περιπτώσει, τα εν λόγω «γαλάζια» στελέχη εκτιμούν ότι η διατήρηση Μαρινάκη στη θέση του δεν δείχνει τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από το ότι ο πρωθυπουργός θεωρεί ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνει καλά τη δουλειά του.

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