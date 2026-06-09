«Καλοκαίρι αλλιώς»: Η Παυλίνα Βουλγαράκη στην Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη

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Η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Παυλίνα Βουλγαράκη έρχεται την Παρασκευή 10 Ιουλίου στην Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, έχοντας ετοιμάσει μια γιορτή για να μας παρασύρει σε όλα αυτά που έχει αγαπήσει, να τραγουδήσουμε, να συγκινηθούμε, να νοσταλγήσουμε, να ερωτευτούμε και να γεμίσουμε την ψυχή μας με μουσική και φως!
Συστήθηκε στο κοινό το 2015 μέσα από τη μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία «Λαβύρινθοι», ένα ντουέτο με τον Μπάμπη Στόκα, σε δικούς της στίχους και μουσική.
Έχει εμφανιστεί δίπλα σε σπουδαίους καλλιτέχνες, όπως ο Μ. Μητσιάς, ο Λ. Μαχαιρίτσας, ο Γ. Κότσιρας, η Δ. Γαλάνη κ.ά.
Μέσα από τον εξομολογητικό της στίχο, τις τρυφερές μελωδίες και τον πειραματισμό, μας μεταφέρει στον όμορφο μουσικό πλανήτη στον οποίο κατοικεί, γεμάτο με αγαπημένα τραγούδια από την έντεχνη μουσική σκηνή, αλλά και τραγούδια από τη δική της δημιουργική πορεία.
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