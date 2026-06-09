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09.06.2026 14:58

Καταδίωξη με τραυματισμό αστυνομικού στον Κορυδαλλό: Οδηγός εμβόλισε μηχανή της ΔΙ.ΑΣ.

09.06.2026 14:58
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φωτογραφία αρχείου

Στη σύλληψη ενός 25χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στον Κορυδαλλό, έπειτα από καταδίωξη κατά τη διάρκεια της οποίας ο νεαρός εμβόλισε υπηρεσιακή μοτοσικλέτα της ομάδας, προκαλώντας την ανατροπή της και τον τραυματισμό αστυνομικού.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 4ης Ιουνίου, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας και κάλεσαν τον οδηγό της σε έλεγχο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 25χρονος αγνόησε τις υποδείξεις των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής. Κατά τη διάρκειά της παραβίασε επανειλημμένα ερυθρούς σηματοδότες, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και εμβόλισε μοτοσικλέτα της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Ο δράστης επιχείρησε να διαφύγει πεζός, ωστόσο ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 160,1 γραμμάρια κάνναβης, αντιασφυξιογόνα μάσκα, ξίφος, τρεις σουγιάδες, μαχαίρι στρατιωτικού τύπου, πτυσσόμενη ράβδος, σπρέι πιπεριού, πέντε μεταλλικοί τρίφτες, έξι πυρσοί και το χρηματικό ποσό των 7.100 ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων και φωτοβολίδων. Ο 25χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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ΤΡΙΤΗ 09.06.2026 15:48
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