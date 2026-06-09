ΣΚΑΪ: Αυτός, αυτή και τα βαγόνια στο πρώτο ατμοσφαιρικό βίντεο της νέας σειράς «Μπλε ώρες»

Έχετε βρεθεί με το πρώτο φώς της ημέρας κάπου στο Πήλιο; Στο χάραμα; Είναι εκείνη τη μαγική στιγμή που η νύχτα δίνει τη θέση της στη μέρα. Είναι η αφετηρία για την ιστορία της σειράς «Μπλέ ώρες» που δημιουργούν για τον ΣΚΑΪ ο Ανδρέας Γεωργίου, η Βάνα Δημητρίου και ο Κούλλης Νικολάου και για την οποία οι πρώτες συστάσεις έχουν ήδη γίνει.

Η επιχειρησιακή ομάδας της παραγωγής από μέρες έχει στήσει «στρατηγείο» στο Πήλιο και να που τώρα ο σταθμός έδωσε μια πρόγευση αφαιρετικής προσέγγισης για την ίντριγκα της σειράς: Δύο άνθρωποι ερωτευμένοι, παγιδευμένοι όμως σε συμβατικούς γάμους και κει που πάνε να βγουν στο φώς, από το «σκοτάδι», ένα πτώμα γυναίκας σαν άγκυρα τους κρατά δεμένους πίσω.

Ο Βαγγέλης Κακουριώτης υποδύεται τον Άγγελο Αντωνιάδη, έναν φιλόδοξο και εργασιομανή νέο, στέλεχος στη γαλακτοβιομηχανία της οικογένειάς του. Ο γάμος του είναι συμβατικός και βρίσκει τον έρωτα στο πρόσωπο της Εύας, ενώ είναι ακόμα παντρεμένος.

Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ υποδύεται την Εύα Ρουμπάνη, μια ρομαντική και ευαίσθητη κοπέλα, που δουλεύει στην επιχείρηση του Άγγελου. Βρίσκει καταφύγιο στην αγκαλιά του Άγγελου, αφού ο γάμος της έχει τελειώσει από καιρό.

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