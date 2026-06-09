search
ΤΡΙΤΗ 09.06.2026 11:41
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.06.2026 09:22

ΣΚΑΪ: Αυτός, αυτή και τα βαγόνια στο πρώτο ατμοσφαιρικό βίντεο της νέας σειράς «Μπλε ώρες»

09.06.2026 09:22
ble_ores_new

Έχετε βρεθεί με το πρώτο φώς της ημέρας κάπου στο Πήλιο; Στο χάραμα; Είναι εκείνη τη μαγική στιγμή που η νύχτα δίνει τη θέση της στη μέρα. Είναι η αφετηρία για την ιστορία της σειράς «Μπλέ ώρες» που δημιουργούν για τον ΣΚΑΪ ο Ανδρέας Γεωργίου, η Βάνα Δημητρίου και ο Κούλλης Νικολάου και για την οποία οι πρώτες συστάσεις έχουν ήδη γίνει.

Η επιχειρησιακή ομάδας της παραγωγής από μέρες έχει στήσει «στρατηγείο» στο Πήλιο και να που  τώρα ο σταθμός έδωσε μια πρόγευση αφαιρετικής προσέγγισης για την ίντριγκα της σειράς: Δύο άνθρωποι ερωτευμένοι, παγιδευμένοι όμως σε συμβατικούς γάμους και κει που πάνε να βγουν στο φώς, από το «σκοτάδι», ένα πτώμα γυναίκας σαν άγκυρα τους κρατά δεμένους πίσω.

Ο Βαγγέλης Κακουριώτης υποδύεται τον Άγγελο Αντωνιάδη, έναν φιλόδοξο και εργασιομανή νέο, στέλεχος στη γαλακτοβιομηχανία της οικογένειάς του. Ο γάμος του είναι συμβατικός και βρίσκει τον έρωτα στο πρόσωπο της Εύας, ενώ είναι ακόμα παντρεμένος.

 Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ υποδύεται την Εύα Ρουμπάνη, μια ρομαντική και ευαίσθητη κοπέλα, που δουλεύει στην επιχείρηση του Άγγελου. Βρίσκει καταφύγιο στην αγκαλιά του Άγγελου, αφού ο γάμος της έχει τελειώσει από καιρό.

Διαβάστε επίσης

Τηλεθέαση: Απογείωσε τα νούμερα της ΕΡΤ2 ο τρίτος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

Τηλεθεάσεις κοντομάνικου το Σαββατοκύριακο (6,7/6)

ΕΡΤ: Εκπομπή τουλάχιστον ενός εκατ. ευρώ για συνταγές μαγειρικής

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dimoskopisi-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όλα του γκάλοπ δύσκολα (και περίεργα)

philippines-seismos
ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Συνεχίζονται οι έρευνες για εγκλωβισμένους στα ερείπια που άφησαν πίσω τους τα 7,8 Ρίχτερ – Πάνω από 400 οι τραυματίες

notio-poliko-selas
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εντυπωσιακό βίντεο timelapse από αστροναύτη κατέγραψε το νότιο πολικό σέλας

MITSOTAKIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έξι χρόνια gov.gr: Live η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση

gaza_01
ΚΟΣΜΟΣ

Ινστιτούτο Όσλο για την Ειρήνη: Το 2025 οι περισσότεροι πόλεμοι στον κόσμο από το 1945 – ΗΠΑ και Ισραήλ υπεύθυνες για την κατάσταση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
alexiou-new
LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: «Δεν είναι απλό πράγμα για μένα μετά από 50 χρόνια να μη μπορώ να τραγουδήσω…»

zoi nikos konstantopoulos – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι ευχές της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον πατέρα της για τα γενέθλιά του

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Του αγοριού απέναντι»: Θριαμβευτική η πρεμιέρα της παράστασης στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

Omar-Artan
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ για τον κορυφαίο Σομαλό ρέφερι Αρτάν

marinakis- kyranakis – papastavrpu – papandreou – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο αιφνιδιασμός του ανασχηματισμού, η ανατροπή με Μαρινάκη, η αποστολή του Κυρανάκη, ο αχάμπαρος Παπασταύρου, το σήμα εκλογών και τα… σκιώδη του ΠΑΣΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.06.2026 11:40
dimoskopisi-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όλα του γκάλοπ δύσκολα (και περίεργα)

philippines-seismos
ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Συνεχίζονται οι έρευνες για εγκλωβισμένους στα ερείπια που άφησαν πίσω τους τα 7,8 Ρίχτερ – Πάνω από 400 οι τραυματίες

notio-poliko-selas
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εντυπωσιακό βίντεο timelapse από αστροναύτη κατέγραψε το νότιο πολικό σέλας

1 / 3