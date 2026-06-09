Το CardMe παρουσίασε τη νέα του πλατφόρμα επαγγελματικής δικτύωσης στα Ποσειδώνια 2026

Με ανανεωμένη εικόνα και νέες δυνατότητες επαγγελματικής δικτύωσης συμμετείχε το CardMe στα Ποσειδώνια 2026, αξιοποιώντας τη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση για να παρουσιάσει τη νέα έκδοση της εφαρμογής του σε στελέχη επιχειρήσεων, επαγγελματίες της ναυτιλίας και επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η διοργάνωση αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο βήμα δημόσιας παρουσίασης της αναβαθμισμένης πλατφόρμας, η οποία φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι επαγγελματικές επαφές και η επιχειρηματική επικοινωνία σε εκθέσεις, συνέδρια και επαγγελματικές συναντήσεις.

Κατά τη διάρκεια των Ποσειδωνίων, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις νέες λειτουργίες της εφαρμογής και να δοκιμάσουν στην πράξη εργαλεία που διευκολύνουν τη δημιουργία και διαχείριση επαγγελματικών επαφών σε πραγματικό χρόνο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η λειτουργία «search nearby», μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να εντοπίζουν επαγγελματίες που βρίσκονται στον ίδιο χώρο χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο radar της εφαρμογής. Με αυτόν τον τρόπο, η αναζήτηση νέων επαφών γίνεται άμεση και στοχευμένη, ενισχύοντας τις δυνατότητες networking σε μεγάλες εκδηλώσεις και επαγγελματικές διοργανώσεις.

Παράλληλα, το προσωπικό QR κάθε χρήστη επιτρέπει την ταχύτατη ανταλλαγή στοιχείων επικοινωνίας χωρίς τη χρήση έντυπων επαγγελματικών καρτών. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν νέες επαφές, οι οποίες αποθηκεύονται απευθείας στη λίστα επαγγελματικών τους συνδέσεων.

Η εφαρμογή προσφέρει επίσης δυνατότητα συνέχισης της επικοινωνίας μέσω ενσωματωμένης υπηρεσίας chat, επιτρέποντας στους χρήστες να διατηρούν ενεργή επαφή με τα άτομα που γνώρισαν σε εκθέσεις, συνέδρια ή επαγγελματικές συναντήσεις, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες πλατφόρμες ή εναλλαγή εφαρμογών.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η νέα έκδοση του CardMe σχεδιάστηκε με στόχο να συνδυάσει την αμεσότητα της προσωπικής επαφής με τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον επαγγελματικής δικτύωσης που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων και των στελεχών.

Η παρουσία στα Ποσειδώνια 2026 έδωσε στο CardMe τη δυνατότητα να παρουσιάσει τη λειτουργικότητά του σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και διεθνές επαγγελματικό κοινό, αποσπώντας θετικά σχόλια από εκπροσώπους της ναυτιλιακής βιομηχανίας και άλλων επιχειρηματικών κλάδων.

Για την εταιρεία, η συμμετοχή στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση της χώρας αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειας και διεύρυνσης της παρουσίας της σε αγορές όπου η αποτελεσματική δικτύωση και η γρήγορη ανταλλαγή επαγγελματικών πληροφοριών αποτελούν κρίσιμους παράγοντες ανάπτυξης.

Με τη νέα της μορφή, η πλατφόρμα επιδιώκει να τοποθετηθεί ως ένα σύγχρονο εργαλείο ψηφιακής επαγγελματικής ταυτότητας και networking, επενδύοντας σε τεχνολογίες που απλοποιούν τη δημιουργία επαγγελματικών σχέσεων και βελτιώνουν την καθημερινή επικοινωνία μεταξύ στελεχών και επιχειρήσεων.

Η παρουσίαση στα Ποσειδώνια σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου ανάπτυξης για το CardMe, το οποίο συνεχίζει να επενδύει σε καινοτόμες λειτουργίες και υπηρεσίες με στόχο να ενισχύσει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται, οργανώνονται και αξιοποιούνται οι επαγγελματικές επαφές στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

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