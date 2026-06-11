Ο Γιώργος Μαυρίδης έσωσε μωρό σκαντζόχοιρο και το ταΐζει με μπιμπερό (Video)

Την αγάπη του για τα ζώα έδειξε για ακόμη μια φορά ο Γιώργος Μαυρίδης. Ο παρουσιαστής και tattoo artist, που είναι ευρέως γνωστός για την ευαισθησία του απέναντι στα αδέσποτα, μετά τις υιοθεσίες σκύλων που έχει πραγματοποιήσει κατά καιρούς σώζοντάς τα από τον δρόμο, αυτή τη φορά έθεσε υπό την προστασία του ένα μωρό σκαντζόχοιρο.

Ο ίδιος μοιράστηκε μάλιστα σχετικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου φαίνεται να ταΐζει το σκαντζοχοιράκι με μπιμπερό.

Η ανάρτηση έγινε την Πέμπτη, 11/6, και συγκέντρωσε πλήθος θετικών σχολίων και likes από τους διαδικτυακούς του φίλους.

«Τι έγινε; Τρελαίνομαι, τρελαίνομαι για πάρτη σου. Εξήγησέ τους λίγο ότι έχουμε γίνει κολλητοί. Εξήγησέ τους λίγο ότι είμαστε φίλοι. Λοιπόν, πάμε να φάμε; Νομίζω ότι ανταποκρίνεται καλά αυτή η σκόνη γάλακτος η ειδική. Έλα, πάμε να σε χωνέψω», ακούγεται να λέει ο Γιώργος Μαυρίδης κατά τη διάρκεια του βίντεο.

«Ζεσταίνουμε το νερό στους 30 βαθμούς, το δοκιμάζουμε στο χέρι να μην είναι πολύ ζεστό, αλλά ούτε και κρύο. Ρίχνουμε μέσα την ειδική σκόνη γάλακτος (χωρίς λακτόζη) ανακατεύουμε και την τοποθετούμε στο μπιμπερό… Είναι υπέροχο να είσαι μάνα, και στα δικά σας κορίτσια», έγραψε με χιούμορ ο Γιώργος Μαυρίδης στην ανάρτησή του.

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