search
ΠΕΜΠΤΗ 11.06.2026 22:17
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.06.2026 20:38

Ο Γιώργος Μαυρίδης έσωσε μωρό σκαντζόχοιρο και το ταΐζει με μπιμπερό (Video)

11.06.2026 20:38
giorgos-mauridis

Την αγάπη του για τα ζώα έδειξε για ακόμη μια φορά ο Γιώργος Μαυρίδης. Ο παρουσιαστής και tattoo artist, που είναι ευρέως γνωστός για την ευαισθησία του απέναντι στα αδέσποτα, μετά τις υιοθεσίες σκύλων που έχει πραγματοποιήσει κατά καιρούς σώζοντάς τα από τον δρόμο, αυτή τη φορά έθεσε υπό την προστασία του ένα μωρό σκαντζόχοιρο.

Ο ίδιος μοιράστηκε μάλιστα σχετικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου φαίνεται να ταΐζει το σκαντζοχοιράκι με μπιμπερό.

Η ανάρτηση έγινε την Πέμπτη, 11/6, και συγκέντρωσε πλήθος θετικών σχολίων και likes από τους διαδικτυακούς του φίλους.

«Τι έγινε; Τρελαίνομαι, τρελαίνομαι για πάρτη σου. Εξήγησέ τους λίγο ότι έχουμε γίνει κολλητοί. Εξήγησέ τους λίγο ότι είμαστε φίλοι. Λοιπόν, πάμε να φάμε; Νομίζω ότι ανταποκρίνεται καλά αυτή η σκόνη γάλακτος η ειδική. Έλα, πάμε να σε χωνέψω», ακούγεται να λέει ο Γιώργος Μαυρίδης κατά τη διάρκεια του βίντεο.

«Ζεσταίνουμε το νερό στους 30 βαθμούς, το δοκιμάζουμε στο χέρι να μην είναι πολύ ζεστό, αλλά ούτε και κρύο. Ρίχνουμε μέσα την ειδική σκόνη γάλακτος (χωρίς λακτόζη) ανακατεύουμε και την τοποθετούμε στο μπιμπερό… Είναι υπέροχο να είσαι μάνα, και στα δικά σας κορίτσια», έγραψε με χιούμορ ο Γιώργος Μαυρίδης στην ανάρτησή του.

Διαβάστε επίσης:

Η Έλεν Μίρεν καταγγέλλει τo Ισραήλ για «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» και στηρίζει την επιστροφή του Τομ Χάρντι στο «MobLand»

Η Γκουίνεθ Πάλτροου πρωταγωνιστεί σε διαφήμιση για ισραηλινή εταιρεία πολυτελών ακινήτων και δέχεται σφοδρή κριτική

Ο σεφ Κυριάκος Μητσοτάκης μαγεύει με τις γαστριμαργικές του δημιουργίες τη Μύκονο και μιλάει για το «βάρος» του ονόματός του – «Μου ζητούν ταυτότητα»





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mundial-67234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: LIVE η πρεμιέρα με Μεξικό – Ν. Αφρική

Mexico
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σακίρα, J Balvin και Labubus έκαναν χαμό στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ (Photos/Videos)

mastektomi-iatriko-lathos
ΕΛΛΑΔΑ

«Έκανα τη διαθήκη μου»: Γυναίκα καταγγέλλει ότι υπεβλήθη σε ολική μαστεκτομή για καρκίνο που δεν είχε (Video)

trump milaei se reporter
ΚΟΣΜΟΣ

«Συμφωνία με το Ιράν» ανακοίνωσε ο Τραμπ – Ακύρωσε τα πλήγματα, «σύντομα οι υπογραφές» – «Δεν έχει εγκριθεί» απαντά η Τεχεράνη

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Σορός άνδρα βρέθηκε στη θάλασσα – Εξετάζεται αν ανήκει σε αγνοούμενο Ουκρανό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ac-car
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κουμπί ανακύκλωσης στο A/C του αυτοκινήτου: Το λάθος που κάνουν όλοι - Πότε πρέπει να το πατάς

aftokinito_ladia_1006_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάθε πότε πρέπει να αλλάζονται τα λάδια στο κιβώτιο ταχυτήτων;

DIDASKALOU_YPPO_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκάνδαλο πολεοδομιών: Παραιτήθηκε και ο γ.γ. του υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου - Υπό παραίτηση και ο Μανώλης Γραφάκος

eurovision voulgaria dara
MEDIA

Eurovision '27: Χάος στην Ευρώπη για νέο μποϋκοτάζ - Η Ολλανδία αναμένει έκθεση της EBU για τη διαβλητή ψηφοφορία και το... Ισραήλ

famellos- notopoulou – karystianou- pyrgow ellhniko – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η θεωρία της «παχιάς ουράς – fat tail» στα γκάλοπ, οι «3» πιέζουν Φάμελλο, η Νοτοπούλου και το ΠΑΣΟΚ, πρώην Συριζαίοι στην Καρυστιανού και ο Riviera Tower

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.06.2026 22:17
mundial-67234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: LIVE η πρεμιέρα με Μεξικό – Ν. Αφρική

Mexico
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σακίρα, J Balvin και Labubus έκαναν χαμό στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ (Photos/Videos)

mastektomi-iatriko-lathos
ΕΛΛΑΔΑ

«Έκανα τη διαθήκη μου»: Γυναίκα καταγγέλλει ότι υπεβλήθη σε ολική μαστεκτομή για καρκίνο που δεν είχε (Video)

1 / 3