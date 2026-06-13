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13.06.2026 14:16

Ιράν: Στις 4 Ιουλίου αρχίζει η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ

13.06.2026 14:16
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Η κηδεία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, θα ξεκινήσει στην Τεχεράνη στις 4 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί με την ταφή του στη βορειοανατολική πόλη Μασάντ στις 9 Ιουλίου, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η κηδεία είχε αρχικά προγραμματιστεί να γίνει τον Μάρτιο, αλλά αναβλήθηκε λόγω του πολέμου.

Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ισραηλινών και αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο.

Ο θάνατός του σηματοδότησε το τέλος μιας θητείας άνω των τριών δεκαετιών στην ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

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