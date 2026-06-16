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16.06.2026 14:57

Χρήστος Μάστορας σε Ντέμη Νικολαΐδη – «Mακάρι να είχαμε έναν πολιτικό σαν εσένα» (Video)

16.06.2026 14:57
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Καλεσμένος του Ντέμη Νικολαϊδη στο κανάλι του στο Youtube ήταν ο Χρήστος Μάστορας, με το “Buongiorno” να προβάλλει ένα μικρό απόσπασμα αυτής.

Συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στο γκολ που ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής είχε βάλει στον τελικό κυπέλλου Ελλάδος μεταξύ της ΑΕΚ και του Ιωνικού το 2000 με τον ίδιο να σοκάρει όταν ζήτησε να μη μετρήσει το γκολ -σε μια κίνηση fair play- καθώς είχε σκοράρει με το χέρι.

«Από τότε άρχισα να σε θαυμάζω, μακάρι να είχαμε έναν πολιτικό σαν εσένα» είπε -μεταξύ άλλων- ο Χρήστος Μάστορας, αναφερόμενος στο συγκεκριμένο περιστατικό.

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