Η ομάδα Citroёn Racing Formula E στοχεύει σε μεγάλες επιδόσεις στο Sanya E-Prix στην Κίνα

Η ομάδα Citroën Racing Formula E συνεχίζει την πρόκληση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E, καθώς το αγωνιστικό πρόγραμμα συνεχίζεται αυτό το Σαββατοκύριακο στη Σάνια, μετά από ένα σύντομο διάλειμμα από το Μονακό. Η σειρά αγώνων με αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα επιστρέφει στην Κίνα για πρώτη φορά από την 5η σεζόν του 2019.

Το ταξίδι στη Σάνια σηματοδοτεί επίσης την έναρξη μιας σημαντικής ασιατικής φάσης του Πρωταθλήματος, με μια σειρά αγώνων στην ευρύτερη περιοχή να διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διαμόρφωση των μαχών για τον τίτλο.

Η Σάνια βρίσκεται στο τροπικό νησί Χαϊνάν, και η πίστα Sanya Haitang Bay προσφέρει μια από τις πιο μοναδικές διατάξεις στο ημερολόγιο της Formula E. Η προσωρινή πίστα δρόμου μήκους 2,520 χιλιομέτρων, με 12 στροφές και αριστερόστροφη κατεύθυνση, συνδυάζει μεγάλες ευθείες, ζώνες έντονου φρεναρίσματος, σφιχτές φουρκέτες και τεχνικά τμήματα, δημιουργώντας έτσι πολλαπλές ευκαιρίες προσπεράσεων, δίνοντας παράλληλα μεγάλη έμφαση στη διαχείριση και την ανάκτηση ενέργειας.

Οι καιρικές συνθήκες αναμένεται επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου του αγώνα. Οι υψηλές θερμοκρασίες και τα συνεχώς διαμορφούμενα επίπεδα πρόσφυσης θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη συμπεριφορά των ελαστικών, την ενεργειακή απόδοση και τη συνολική διαχείριση του αγώνα.

Μετά από έναν ιδιαίτερα απαιτητικό διπλό αγώνα στο Μονακό, η ομάδα της Citroën Racing Formula E κατευθύνεται στην Κίνα αποφασισμένη να αξιοποιήσει τα διδάγματα που έμαθε στο Πριγκιπάτο και να τα μετατρέψει σε μια ισχυρότερη επίδοση στη Σάνια.

Η επιστροφή στη Σάνια θα φέρει επίσης θετικές αναμνήσεις στον Jean-Éric Vergne. Κατά την προηγούμενη επίσκεψη της Formula E στον χώρο το 2019, ο Γάλλος κέρδισε έναν αγώνα που αποδείχθηκε σημείο καμπής στη σεζόν του. Μετά από ένα απαιτητικό ξεκίνημα της σεζόν, ο Vergne εξασφάλισε τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula E αργότερα εκείνη την χρονιά.

Εν τω μεταξύ, ο teamate του, Nick Cassidy, θα βρεθεί στην πίστα της Σάνια για πρώτη φορά στην καριέρα του στη Formula E, καθώς θα αγωνιστεί σε έναν από τους πιο ξεχωριστούς χώρους του πρωταθλήματος.

Με τα περιθώρια διαφορών μεταξύ των ομάδων να παραμένουν μικρότερα από ποτέ, τόσο ο Jean-Éric Vergne όσο και ο Nick Cassidy θα στοχεύσουν στη μέγιστη απόδοση κάθε περιόδου από την αρχή κιόλας του αγώνα.

Δηλώσεις:

Cyril Blais, επικεφαλής της ομάδας Citroën Racing Formula E:

«Η Σάνια σηματοδοτεί την έναρξη μιας σημαντικής φάσης της σεζόν και είναι καλό να βλέπουμε την επιστροφή της Formula E σε μια πίστα με τόσο μοναδικά χαρακτηριστικά. Μετά το Μονακό, η ομάδα αφιέρωσε χρόνο αναλύοντας τα δεδομένα και κατανοώντας τους τομείς στους οποίους μπορούμε να βελτιωθούμε. Οι συνθήκες στη Σάνια θα παρουσιάσουν μια πολύ διαφορετική πρόκληση με υψηλές θερμοκρασίες, μεγάλες ευθείες και έντονη εστίαση στη διαχείριση ενέργειας, επομένως η προετοιμασία και η εκτέλεση καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα είναι εξαιρετικά σημαντικές.

Το πρωτάθλημα παραμένει απίστευτα ανταγωνιστικό και γνωρίζουμε πόσο μικρά είναι τα περιθώρια. Στόχος μας είναι να μεγιστοποιήσουμε κάθε περίοδο από την αρχή του Σαββατοκύριακου και να συνεχίσουμε να χτίζουμε συνέπεια και απόδοση ως ομάδα».

Nick Cassidy, οδηγός της ομάδας Citroën Racing Formula E:

«Κάθε φορά που πηγαίνεις σε μια πίστα στην οποία δεν έχεις αγωνιστεί πριν, υπάρχουν πάντα μερικά άγνωστα στοιχεία. Έχουμε κάνει πολλή προετοιμασία στον προσομοιωτή, κάτι που βοηθάει να σχηματίσουμε μια εικόνα για το τι να περιμένουμε, αλλά αυτό ποτέ δεν λέει όλη την ιστορία. Η Σάνια μοιάζει με μια πίστα όπου η διαχείριση ενέργειας, το φρενάρισμα και η εκτέλεση του αγώνα θα είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Η πρόκληση είναι να πάρεις όλα όσα έχεις μάθει εικονικά και να τα εφαρμόσεις στον πραγματικό κόσμο το συντομότερο δυνατό μόλις ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο».

Jean-Éric Vergne, οδηγός της ομάδας Citroën Racing Formula E:

«Η Σάνια είναι μια πίστα που θυμάμαι καλά. Η τελευταία φορά που έγινε εκεί αγώνας της Formula E, ήταν μια σημαντική στιγμή στη σεζόν μου, αλλά πολλά έχουν αλλάξει από τότε. Τα αυτοκίνητα είναι διαφορετικά. Το πρωτάθλημα είναι ακόμη πιο ανταγωνιστικό και το επίπεδο όλων των αγωνιζομένων είναι απίστευτα υψηλό.

Είναι μια πίστα που μπορεί να δημιουργήσει ενδιαφέροντες αγώνες επειδή η διαχείριση ενέργειας παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Όπως πάντα στη Formula E, η πρόκληση είναι να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ της επίδοσης και της αποτελεσματικότητας. Ξέρουμε πού πρέπει να βελτιωθούμε μετά το Μονακό και ο στόχος τώρα είναι να βρεθούμε σε θέση να αγωνιστούμε ξανά για την κορυφή».

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