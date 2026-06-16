Η Renault και η Thales παρουσίασαν το πρωτότυπο όχημα για επιχειρήσεις χερσαίων δυνάμεων, 4 TROOP (photos)

Στη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση για τη βιομηχανία άμυνας που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια στο Παρίσι, την Eurosatory 2026, το γκρουπ Renault και η Thales παρουσίασαν το 4 TROOP, μια πρωτότυπη έκδοση ενός οχήματος που έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις νέες επιχειρησιακές απαιτήσεις των χερσαίων δυνάμεων.

Το πρόγραμμα αξιοποιεί τη βιομηχανική και τεχνολογική τεχνογνωσία του γκρουπ σε συνδυασμό με τις προηγμένες λύσεις ασφαλών επικοινωνιών και συνδεσιμότητας της Thales (του διεθνή γαλλικού ομίλου με ηγετική παρουσία στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας, της αεροδιαστημικής και του διαστήματος), με στόχο την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς ανθεκτικών οχημάτων πολλαπλών αποστολών που μπορούν να παραχθούν γρήγορα και με βέλτιστο κόστος.

Εξοπλισμένο με ολοκληρωμένα συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών, προηγμένους αισθητήρες, υβριδικές ασφαλείς επικοινωνίες και εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη, το 4 TROOP ενισχύει τις επιχειρησιακές δυνατότητες των χερσαίων δυνάμεων, προσφέροντας καλύτερη αντίληψη του πεδίου, ταχύτερη αντίδραση και υψηλότερη αποτελεσματικότητα.

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