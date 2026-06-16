Καιρός: Αλλοπρόσαλλος Ιούνιος – Μας τάζει λιακάδες και μας σερβίρει μπουρίνια!

Φίλες και φίλοι, ο φετινός Ιούνιος έχει βαλθεί να μας τρελάνει με τα τερτίπια του, αφού εκεί που μας λούζει με καταιγίδες, την επόμενη στιγμή μας στέλνει γραμμή για βουτιές στην παραλία! Αφού μας δρόσισε για τα καλά με τις ξαφνικές του μπόρες, τώρα κάνει στροφή 180 μοιρών και μας επαναφέρει πίσω στο καλοκαίρι, χαρίζοντάς μας κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή και γενικώς μια ευλογημένη κανονικότητα που τόσο είχαμε ανάγκη. Πλέον, η έντονη αστάθεια των προηγούμενων ημερών προσωρινά υποχωρεί και το καλοκαίρι επιστρέφει δυναμικά.

Σήμερα, στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους και κατά περιόδους θα είναι πιο πυκνές. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ από αργά το απόγευμα στα βορειοανατολικά θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ (και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ), ενώ ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές, με πιθανότητα όμβρων το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ (πρόσκαιρα νότιοι 3 με 4 μποφόρ το μεσημέρι-απόγευμα) και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Μην επαναπαύεστε όμως! Την Τετάρτη η αστάθεια επανέρχεται φουριόζα και απλώνεται σε όλα τα ηπειρωτικά με μπόρες και καταιγίδες κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, οι οποίες θα είναι πιο ισχυρές στα ορεινά. Για να καταλάβουμε πώς δημιουργούνται αυτές οι ξαφνικές μεσημεριανές μπόρες που μας χαλάνε τα σχέδια, αρκεί να ρίξουμε μια ματιά στο κατατοπιστικό γράφημα που δείχνει τον μηχανισμό της θερμικής αστάθειας.

Καθώς ο καλοκαιρινός ήλιος θερμαίνει έντονα το έδαφος το πρωί, ο ζεστός και υγρός αέρας αρχίζει να ανεβαίνει. Τα βουνά μας λειτουργούν σαν φυσική «ράμπα» που σπρώχνει αυτόν τον θερμό αέρα ακόμα πιο ψηλά, όπου συναντά πολύ ψυχρότερες αέριες μάζες. Η τεράστια αυτή θερμοκρασιακή διαφορά οδηγεί στην κατακόρυφη ανάπτυξη καταιγιδοφόρων νεφών, τα οποία τελικά ξεσπούν το μεσημέρι και το απόγευμα. Έτσι είναι ο Ιούνιος: στα καλά καθούμενα αποφασίζει να μας δροσίζει εκεί που νομίζουμε ότι εδραιώθηκε το καλοκαίρι και ο ήλιος για τα καλά!

Αν πάντως ανυπομονείτε για σταθερή, έντονη ζέστη, οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Ιουνίου δείχνουν ότι ο ερχόμενος Ιούλιος 2026 αναμένεται να είναι θερμότερος του κανονικού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Σύμφωνα με το 92% των διαθέσιμων σεναρίων (με περίοδο αναφοράς 1993-2016), η μέση θερμοκρασία του Ιουλίου θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Μέχρι να έρθει όμως ο καυτός Ιούλιος, απολαύστε τις κυκλοθυμίες του Ιουνίου και έχετε πρόχειρες τόσο τις ψάθες όσο και τις ομπρέλες σας!

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