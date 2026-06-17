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17.06.2026 08:36

Γεράσιμος Σκιαδαρέσης: «Χρωστάω τη μισή μου καριέρα στη φάτσα μου» (Video)

17.06.2026 08:36
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Για την πορεία του στην υποκριτική μίλησε ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, ο οποίος απέδωσε, μάλιστα, μέρος της επιτυχίας του στο χαρακτηριστικό παρουσιαστικό του.

«Από ό,τι μου έχουν πει τουλάχιστον, έχω μία φάτσα που γράφει. Το έχω διαπιστώσει κι εγώ, το δέχομαι πια. Είναι ευλογία. Το έχω πει κι άλλες φορές ότι χρωστάω τη μισή μου καριέρα στη φάτσα μου» είπε χαρακτηριστικά όταν η Αθηναΐδα Νέγκα σχολίασε πως διαθέτει ένα πρόσωπο που μπορεί να υπηρετήσει διαφορετικούς ρόλους.

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης αναφέρθηκε τόσο στην καριέρα του όσο και την προσωπική του ζωή, θεωρώντας ως δώρα όσα του έχει χαρίσει η ζωή.

«Η οικογένειά μου, οι δουλειές που έχω κάνει… Θεωρώ τον εαυτό μου μάλλον ευτυχισμένο και μάλλον ικανοποιημένο άνθρωπο. Αφήνω ένα “μάλλον” γιατί ποτέ δεν ξέρεις, αλλά σε γενικές γραμμές είμαι πολύ ευχαριστημένος και από τη ζωή μου και από την τύχη, πώς μου έχει φερθεί μέχρι τώρα».

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