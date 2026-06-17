Akylas για Eurovision: «Μετά τον τελικό, έπαθα κρίση πανικού» (Video)

Για τον τελικό της Eurovision μίλησε ο Akylas, κάνοντας λόγο για μια όμορφη αλλά και δύσκολη εμπειρία, φθάνοντας μάλιστα στο σημείο να πάθει κρίση πανικού, όπως αποκάλυψε.

Καλεσμένος στο vidcast του Mad Vma 2026, ο καλλιτέχνης που εκπροσώπησε την Ελλάδα με το «Ferto» στον μουσικό διαγωνισμό μίλησε, μεταξύ άλλων, για την αντίδραση και τα συναισθήματά του μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Ο Ακύλας παραδέχτηκε ότι ήταν έντονο το συναισθηματικό βάρος για τη δέκατη θέση που έφερε, εξηγώντας πως οι προσδοκίες του κόσμου και της ελληνικής αποστολής ήταν μεγάλες.

«Θυμάμαι τη στιγμή που πήγα μπροστά στις κάμερες για τις δηλώσεις και έπαθα κρίση πανικού. Δεν μου έχει συμβεί ποτέ να βγω και να δω 25 κάμερες να μου κάνουν ανάκριση. Δεν μπορούσε να ηρεμήσει η φωνή μου. Ένιωσα ότι τώρα γυρνάω και πρέπει να λογοδοτήσω. Γιατί έφερα αυτούς τους βαθμούς, ας πούμε. Ξαφνικά ένιωσα ξανά παιδάκι στο σχολείο που, που έφερα τους κακούς βαθμούς και τώρα πρέπει να πω “πω πω, τι έκανα”. Πολύ κλάμα. Που εγώ εντάξει, δεν είμαι… ότι κλαίω ας πούμε τόσο εύκολα» είπε και πρόσθεσε:

«Με επηρέασε αρκετά. Εκείνο το βράδυ εγώ δεν μπορούσα φυσικά να κοιμηθώ. Ήταν κάτι πολύ έντονο. Νομίζω ό,τι θέση κι αν βγαίναμε δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ. Λόγω στοιχημάτων και λόγω hype το πιστέψαμε όλοι τόσο πολύ που εγώ, ας πούμε, ενώ είχαμε γυρίσει, για τις επόμενες δύο-τρεις μέρες είχα πρόβες, είχα πράγματα, αλλά καθόμουνα έτσι και δεν το πίστευα».

Διαβάστε επίσης:

Αλέκος Συσσοβίτης: «Ο ένας από τους δυο πρώτους ανθρώπους που πέθαναν από AIDS στη Μύκονο, ήταν κολλητός μου» (Video)

Δήμητρα Κατσαφάδου: «Έχω πληρώσει πολύ άσχημα την εμπιστοσύνη που δείχνω»

Η αποκαλυπτική πόζα της Τζένιφερ Λόπεζ που δίχασε τα social media



