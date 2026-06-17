search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.06.2026 17:18
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.06.2026 17:00

Τα υβριδικά μοντέλα προτίμησαν για άλλον έναν μήνα οι Έλληνες καταναλωτές

17.06.2026 17:00
eu_aftokinita_2701_1920-1080_new
credit: AP

Τα υβριδικά μοντέλα προτίμησαν για άλλον έναν μήνα οι Έλληνες καταναλωτές, αφού τον Μάιο περίπου ένας στους δύο οδηγούς επέλεξε αυτοκίνητο που είχε υβριδική τεχνολογία. Συγκεκριμένα τα υβριδικά μοντέλα κατέλαβαν το 56,1% του συνόλου των πωλήσεων, καταγράφοντας αύξηση 8,5% σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο. ‘Ανοδο στις πωλήσεις (+1,1%) σημείωσαν και τα ηλεκτρικά μοντέλα καταλαμβάνοντας συνολικά 5,9% του συνόλου, αρκετά πίσω σε σχέση με το αντίστοιχο μέσο όρο των πωλήσεων της Ευρώπης που ήταν στο 19,7%.

Μετά από πολλούς μήνες τα πετρελαιοκίνητα μοντέλα σημείωσαν αύξηση 1,1% καταλαμβάνοντας συνολικά το 2,6%. Πολύ μακριά από το ποσοστό που συγκέντρωναν πριν από πολλά χρόνια που κατέγραφαν υψηλές πωλήσεις. Από την άλλη τα αμιγώς βενζινοκίνητα μοντέλα κατέλαβαν το 25,8% του συνόλου των πωλήσεων, καταγράφοντας πτώση 9,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Πτώση σημείωσαν και τα plug-in υβριδικά μοντέλα (-0,9%), όπως και τα αυτοκίνητα διπλού καυσίμου (-0,7%).

Η «Β» κατηγορία ήταν αυτή που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των Ελλήνων, αφού συνολικά το 59,8% προτίμησε αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας. Από αυτό το ποσοστό, το 36,9% επέλεξε SUV. Η αμέσως επόμενη αγαπημένη κατηγορία ήταν η «C» συγκεντρώνοντας ποσοστό 22,6%, με τα SUV να καταλαμβάνουν ποσοστό 17,6%. Ακολούθησαν η «Α» κατηγορία που συγκέντρωσε συνολικό ποσοστό 9%, όπου τα SUV κατέλαβαν μόλις το 1,9% και η «D» κατηγορία με συνολικό ποσοστό 6,1%.

Τέλος, από την αρχή του έτους στην Ελλάδα μέχρι και τον φετινό Απρίλιο ταξινομήθηκαν 49.087 συνολικά αυτοκίνητα, όταν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ταξινομήθηκαν 3.908.674 αυτοκίνητα.

Διαβάστε επίσης:

Citroёn C3 – Δικό σας σε 48 ώρες

Τι κινητήρα φορούν σχεδόν 6 στα 10 αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ελλάδα

Τα αυτοκίνητα που όλοι «κράζουν», έχουν αύξηση σχεδόν 30% στις πωλήσεις τον Μάιο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump_evian_new_123

Συνέντευξη Τύπου για τη συμφωνία με το Ιράν θα παραχωρήσει ο Τραμπ από τη Γαλλία

nikos-anastasiadis
ΚΟΣΜΟΣ

Ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από το δικηγορικό γραφείο του Νίκου Αναστασιάδη –  Ο ρόλος της ΜΟΚΑΣ στο να θαφτεί η υπόθεση

trump macron g7 – new
ΚΟΣΜΟΣ

G7: Το…αφεντικό Τραμπ, ο «όμορφος άνδρας», μια φανέλα και τα 7… ποδήλατα – Τα… ευτράπελα της συνόδου κορυφής στο Εβιάν

europarliament_new_12345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοκρατική οπισθοδρόμηση, κριτική για κράτος δικαίου, Γαλάζια Πατρίδα και παραβιάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο στην έκθεση του ΕΚ για την Τουρκία

damaskina_frouta_1706_1920-1080_NEW
ΥΓΕΙΑ

Ποια είναι τα φρούτα που προστατεύουν την καρδιά;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsipras androulakis – kikilias- kosioni – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η κυβέρνηση, ο Στουρνάρας και ο Άρειος Πάγος για τον νόμο Κατσέλη, το άθροισμα Τσίπρα – Ανδρουλάκη, η κίνηση Κικίλια με Μάγγο και ο προορισμός τη Σίας

iereis papades
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί η καλύτερη δουλειά στην Ελλάδα είναι να είσαι ιερέας;

karystianou attikon 44- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θέμα συζήτησης το πολυτελές αυτοκίνητο της Μαρίας Καρυστιανού

mpartzokas (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γιαννακόπουλος τρολάρει Μπαρτζώκα: Τον έβαλε να καθίσει στο τραπέζι του Σουνίου δίπλα στον Free 

patata_airfryer2
CUCINA POVERA

Ψητή πατάτα, στον φούρνο ή στη φριτέζα αέρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.06.2026 17:18
trump_evian_new_123

Συνέντευξη Τύπου για τη συμφωνία με το Ιράν θα παραχωρήσει ο Τραμπ από τη Γαλλία

nikos-anastasiadis
ΚΟΣΜΟΣ

Ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από το δικηγορικό γραφείο του Νίκου Αναστασιάδη –  Ο ρόλος της ΜΟΚΑΣ στο να θαφτεί η υπόθεση

trump macron g7 – new
ΚΟΣΜΟΣ

G7: Το…αφεντικό Τραμπ, ο «όμορφος άνδρας», μια φανέλα και τα 7… ποδήλατα – Τα… ευτράπελα της συνόδου κορυφής στο Εβιάν

1 / 3