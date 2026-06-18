Μαρινάκης για ελληνοτουρκικά: Έπεσαν οι μάσκες – «Αιχμές» και για τους «ανησυχούντες» και για την αντιπολίτευση

Διμέτωπη επίθεση – και στους «ανησυχούντες» για την εξωτερική πόλιτική της κυβέρνησης, όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά, αλλά και στην αντιπολίτευση – εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με αφορμή την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας.

Υπενθυμίζεται ότι η έκθεση, η οποία πέρασε με μεγάλη πλειοψηφία, επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ έχουν «παγώσει από το 2018» , λόγω της επιδείνωσης του κράτους δικαίου, και ότι δεδομένης της «έλλειψης προόδου» και της «οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας» στη χώρα, «η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ δεν μπορεί να επανακκινήσει υπό τις παρούσες συνθήκες».

Σχολιάζοντας την εξέλιξη αυτή, ο Παύλος Μαρινάκης επισήμανε ότι «έπεσαν οι μάσκες για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί για άλλη μια φορά, να το πούμε απλά, λαϊκά και κατανοητά “πήγαν στον κουβά” όλοι όσοι θεωρούν ότι η τακτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όλα όσα κάνουμε αυτή την περίοδο που επιλέγουμε τον διάλογο, αλλά δεν υποχωρούμε, διεκδικούμε και μεγαλώνουμε ουσιαστικά τη χώρα, είναι μία τακτική “ενδοτισμού που κανείς δεν την αναγνωρίζει και η χώρα μας απομονώνεται”. Και έρχεται το ψήφισμα αυτό, η έκθεση αυτή της Επιτροπής για την Τουρκία και δικαιώνει τις ελληνικές θέσεις, απολύτως».

Το σχόλιο αυτό προφανώς αποτελεί αιχμή κατά του Αντώνη Σαμαρά, πρωτίστως, αλλά και του Κώστα Καραμανλή, καθώς οι δύο πρώην πρωθυπουργοί έχουν εκφράσει τις επιφυλάξεις τους – με διαφορετικό τρόπο και ένταση ο καθένας – για τη στρατηγική της κυβέρνησης έναντι της Τουρκίας και την πολιτική των «ήρεμων νερών».

Ωστόσο, στο «στόχαστρο» Μαρινάκη βρέθηκαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς, όπως είπε, «ο δεύτερος λόγος που έπεσαν οι μάσκες είναι οι ψήφοι των Ελλήνων ευρωβουλευτών, αλλά και των ευρωομάδων κάποιων κομμάτων που “διεκδικούν το μονοπώλιο” στην “πατριωτική συνείδηση”, στο Ευρωκοινοβούλιο. Υπερψήφισαν την έκθεση οι ευρωβουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Κατά της έκθεσης αυτής ψήφισαν οι ευρωβουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας και του κόμματος ΝΙΚΗ, ενώ απείχαν ο ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης κ. Φράγκος, οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Αρβανίτης και η κυρία Κουντουρά και οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ κύριοι Αλαβάνος- Νικολάου και Παπαδάκης και η κυρία Λατινοπούλου, απείχαν. Όπως επίσης καταψήφισαν οι Πατριώτες, η Ευρωομάδα Πατριώτες την έκθεση, Ευρωομάδα στην οποία ανήκει η κυρία Λατινοπούλου».

«Υπάρχει λοιπόν η πραγματικότητα, η πολιτική που αποδίδει και αναγνωρίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και υπάρχουν και οι ψευτοπατριώτες από όλο το φάσμα το πολιτικό της χώρας, που όταν έρχεται η ώρα να μετρηθούν και να αναμετρηθούν με την ιστορία, είτε απέχουν είτε καταψηφίζουν. Να τους χαίρονται τα κόμματά τους, αυτούς τους ευρωβουλευτές. Και βέβαια οι Έλληνες πολίτες που είναι οι μόνοι οι οποίοι αποφασίζουν στο τέλος της ημέρας να γνωρίζουν όλη την αλήθεια: Ποιοι είναι αυτοί που πουλάνε τζάμπα πατριωτισμό και όταν έρχεται η ώρα πράττουν τα αντίθετα», κατέληξε σε πολύ υψηλούς τόνους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

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