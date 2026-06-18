METLEN και KNDS παρουσίασαν το VBCI PHILOCTETES στη Eurosatory 2026

Το τεθωρακισμένο όχημα μάχης πεζικού VBCI PHILOCTETES παρουσίασαν από κοινού η METLEN και η KNDS στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης αμυντικού υλικού Eurosatory 2026, που πραγματοποιείται στο Παρίσι.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο περίπτερο της KNDS, παρουσία εκπροσώπων των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, στελεχών της αμυντικής βιομηχανίας, θεσμικών φορέων, καθώς και εκπροσώπων ελληνικών και διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις δύο εταιρείες, το VBCI PHILOCTETES αποτελεί τη νέα έκδοση του γαλλικού τροχοφόρου τεθωρακισμένου οχήματος μάχης πεζικού 8×8 και εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης βιομηχανικής συνεργασίας που έχουν αναπτύξει η METLEN και η KNDS France.

Η κοινή παρουσία στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή έκθεση άμυνας και ασφάλειας σηματοδοτεί, όπως επισημαίνεται, την ενίσχυση της συμμετοχής της ελληνικής βιομηχανίας σε διεθνή αμυντικά προγράμματα και ευρωπαϊκές συνεργασίες. Κεντρικό ρόλο στη συγκεκριμένη συνεργασία διαδραματίζει το M Technologies Hub της METLEN στον Βόλο, το οποίο αποτελεί τη βασική βιομηχανική υποδομή της εταιρείας στον τομέα της άμυνας.

Ο Chief Executive Director της M Technologies της METLEN, Βασίλης Τσιάμης, ανέφερε ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής βάσης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Όπως σημείωσε, η M Technologies διαθέτει εμπειρία άνω των 25 ετών σε διεθνή αμυντικά προγράμματα και έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία και παραγωγικές δυνατότητες σε κρίσιμα αμυντικά συστήματα.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη συνεργασία με την KNDS για το VBCI PHILOCTETES στρατηγική σύμπραξη που στηρίζεται στη μακροχρόνια συνεργασία των δύο πλευρών και σε κοινό όραμα για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της KNDS France, Nicolas Groult, έκανε λόγο για ένα νέο παράδειγμα βιομηχανικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας. Όπως ανέφερε, η κοινή προσπάθεια των δύο εταιρειών αντανακλά μια μακροπρόθεσμη βιομηχανική δέσμευση, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι το PHILOCTETES θα μπορούσε να αποτελέσει την αφετηρία για την παραγωγή και άλλων χερσαίων αμυντικών συστημάτων στις εγκαταστάσεις της M Technologies στον Βόλο.

Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο του 2025 η METLEN και η KNDS France υπέγραψαν συμφωνία αποκλειστικής συνεργασίας για την παραγωγή του VBCI PHILOCTETES. Η συμφωνία περιλαμβάνει μεταφορά τεχνογνωσίας στην κατασκευή θωράκισης αλουμινίου, καθώς και ανάπτυξη παραγωγικών δυνατοτήτων στην Ελλάδα για την κατασκευή και συναρμολόγηση του οχήματος VBCI Mk2.

Η METLEN δραστηριοποιείται επί περισσότερα από 25 χρόνια στον τομέα της άμυνας, συμμετέχοντας σε διεθνή προγράμματα και συνεργασίες. Το M Technologies Hub στον Βόλο αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα βιομηχανικά κέντρα παραγωγής σύνθετων μεταλλικών κατασκευών και αμυντικών συστημάτων στην ευρύτερη περιοχή, με εξαγωγικό προσανατολισμό και συμμετοχή σε προγράμματα διεθνούς εμβέλειας.

Διαβάστε επίσης:

Παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα στο επίκεντρο της νέας θητείας Θεοδωρόπουλου στον ΣΕΒ

Σε refurbished συσκευές στρέφονται οι καταναλωτές – Συνεργασία Flip.gr με Πλαίσιο

ΗΡΑΚΛΗΣ: Νέα ταυτότητα για τα τσιμέντα στο επίκεντρο η πράσινη μετάβαση των κατασκευών