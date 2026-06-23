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23.06.2026 20:08

Όπρα Γουίνφρεϊ: Αποκάλυψε ότι η Γουίτνεϊ Χιούστον έπεσε από τη σκηνή της εκπομπής της στη μέση παράστασης μετά από υποτροπή στα ναρκωτικά

23.06.2026 20:08
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Η θρυλική τηλεοπτική παρουσιάστρια, Όπρα Γουίνφρεϊ, αποκάλυψε μια οδυνηρή στιγμή από την εκπομπή της, κατά την οποία, όπως λέει, η αείμνηστη Γουίτνεϊ Χιούστον έπεσε από τη σκηνή κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής παράστασης.

Κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης των Cannes Lions την Τρίτη, η Γουίνφρεϊ μίλησε ανοιχτά για το γεγονός ότι η Χιούστον, η οποία πέθανε το 2012 από τυχαίο πνιγμό στην μπανιέρα ενός δωματίου ξενοδοχείου, ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της όλα αυτά τα χρόνια. Αποκάλυψε ότι, κατά την τελευταία εμφάνιση της Χιούστον στην εκπομπή το 2009, η τραγουδίστρια έπεσε από τη σκηνή αφού υποτροπίασε με τα ναρκωτικά.

«Αυτό που συνέβη ήταν κάτι καταπληκτικό. Είχα τέτοια εμπιστοσύνη στο κοινό της Oprah Show που η Γουίτνεϊ, νομίζω, έκανε, η τελευταία της εκπομπή μαζί μας. Είχε ξαναρχίσει τα ναρκωτικά», είπε η Γουίνφρεϊ στο κοινό των Cannes Lions. «Στην πρώτη συνέντευξη που έκανα μαζί της, όταν πήγαμε πίσω από τη σκηνή και τη ρώτησα για τις προθέσεις της, ήταν καθαρή. Αλλά την ημέρα που ήρθε στην εκπομπή μου για να εμφανιστεί μπροστά στο κοινό, δεν ήταν, και έπεσε από τη σκηνή».

Η Γουίνφρεϊ είπε ότι έπρεπε να σκεφτεί γρήγορα για να αποτρέψει τη δημοσιοποίηση της ιστορίας, σε μια προσπάθεια, όπως θυμάται, να προστατεύσει την εύθραυστη κατάσταση της Χιούστον εκείνη την εποχή.

«Ήξερα ότι αν δημοσιευόταν η ιστορία ότι είχε πέσει από τη σκηνή, θα καταστρεφόταν ολοσχερώς», μοιράστηκε η Γουίνφρεϊ. «Παρόλο που το κοινό ήταν εκεί και το κοινό είχε κάμερες, τους παρακάλεσα να μην ανεβάσουν αυτές τις φωτογραφίες γιατί θα κατέστρεφαν τη ζωή της, και δεν το έκαναν».

Η Γουίνφρεϊ είπε ότι ένιωθε ότι «αυτό δεν θα συνέβαινε σήμερα, μπορώ να σας το πω αυτό».

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