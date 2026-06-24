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24.06.2026 08:57

Απεργία: Ποιοι συμμετέχουν, τα αιτήματα τους, τι ώρα είναι οι συγκεντρώσεις

24.06.2026 08:57
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Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν σήμερα εργαζόμενοι στις Κατασκευές, στα Τρόφιμα και Ποτά, στον Επισιτισμό – Τουρισμό, στο Εμπόριο και στις Περιφέρειες, διεκδικώντας αυξήσεις μισθών, καλύτερες συνθήκες εργασίας και νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Οι οικοδόμοι πραγματοποιούν συγκέντρωση στις 11:00 στην πλατεία Κάνιγγος, ενώ κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί και σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αγρίνιο, Ιωάννινα, Ηράκλειο, Καβάλα, Καρδίτσα, Κοζάνη, Ρέθυμνο και Χανιά.

Οι εργαζόμενοι στα Τρόφιμα και Ποτά συγκεντρώνονται στις 11:00 έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ, ενώ στις 12:00 θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το υπουργείο Εργασίας.

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις έχουν ανακοινωθεί στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκίδα, την Καβάλα, τα Χανιά, τη Δράμα και τη Γαστούνη.

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό, οι οποίοι έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 11:00 έξω από το υπουργείο Εργασίας.

Παράλληλα, οι εμποροϋπάλληλοι της Αθήνας πραγματοποιούν στάση εργασίας από τις 10:00 έως τις 14:00, με συγκέντρωση στις 11:00 στα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες όλης της χώρας. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους είναι η ενίσχυση του προσωπικού, η αύξηση των αποδοχών κατά 20%, η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και η υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Η κεντρική συγκέντρωσή τους στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 έξω από το υπουργείο Οικονομικών.

Στη Θεσσαλονίκη έχουν προγραμματιστεί τρεις συγκεντρώσεις στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας. Στις 10:00 στο ξενοδοχείο Electra Palace από το ΣΕΤΕΠΕ, στις 10:30 έξω από το υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στην πλατεία Αριστοτέλους από τους οικοδόμους και στις 10:30 στα γραφεία του ΣΕΒΕ, στα Λαδάδικα, από τους εργαζόμενους στον κλάδο Τροφίμων και Ποτών.

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