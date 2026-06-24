Κρήτη: Εντοπισμός 32 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

Λέμβος με 32 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο εντοπισμός πραγματοποιήθηκε από εναέριο μέσο της δύναμης της Frontex, ενώ στη συνέχεια περιπολικό σκάφος του Λιμενικού προχώρησε στην περισυλλογή και ασφαλή μεταφορά των επιβαινόντων.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές.

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