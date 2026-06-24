ATLANTIC SEE LNG: Ενισχύει τη θέση της στον Κάθετο Διάδρομο με νέες συμφωνίες

Την πρόθεσή της να διευρύνει την παρουσία της στις αγορές της Νοτιοανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης γνωστοποίησε η διοίκηση της ATLANTIC SEE LNG TRADE, αξιοποιώντας τόσο τις προοπτικές που δημιουργεί ο Κάθετος Διάδρομος, όσο και τις αυξημένες ποσότητες LNG που έχει εξασφαλίσει μέσω της Venture Global. Οι σχεδιασμοί της εταιρείας παρουσιάστηκαν στην Αθήνα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Greece-US Alliance for Energy Security».

Το «παρών» έδωσαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο πρόεδρος της ATLANTIC SEE LNG TRADE και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, Κωνσταντίνος Ξιφαράς, καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος της ATLANTIC SEE LNG TRADE και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου.

Στόχος η ενίσχυση της εμπορικής παρουσίας πριν το 2030

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι μέχρι την έναρξη ισχύος των μακροχρόνιων συμβάσεων προμήθειας που έχει ήδη εξασφαλίσει, το 2030, θα κινηθεί προς την κατεύθυνση σύναψης βραχυπρόθεσμων συμφωνιών προμήθειας και εμπορίας LNG.

Σύμφωνα με τον κ. Ξιφαρά, η ευρωπαϊκή αγορά εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας ως προς τη διαθεσιμότητα φυσικού αερίου, καθώς συνεχίζεται η απεξάρτηση από τις ρωσικές προμήθειες, ενώ ταυτόχρονα εντείνονται οι πιέσεις στις διεθνείς αγορές LNG. Όπως ανέφερε, η ATLANTIC SEE LNG TRADE επιδιώκει να αξιοποιήσει τις νέες συνθήκες, διευρύνοντας την εμπορική της δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Την ίδια στιγμή, βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με χώρες που συμμετέχουν στον Κάθετο Διάδρομο, με στόχο τη δημιουργία νέων συνεργασιών. Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι τα Μνημόνια Συνεργασίας που έχουν υπογραφεί με την Ουκρανία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία εκτιμάται ότι θα μετατραπούν σε οριστικές συμφωνίες έως το τέλος του έτους.

Διπλάσιες ποσότητες LNG μέσω της Venture Global

Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης αποτέλεσε η πρόσφατη διεύρυνση της συνεργασίας της ATLANTIC SEE LNG TRADE με τη Venture Global. Μέσω της νέας συμφωνίας, οι διασφαλισμένες ποσότητες LNG αυξάνονται στο 1 εκατ. τόνους ετησίως για διάστημα 20 ετών, διπλασιάζοντας τον αρχικό όγκο.

Η διοίκηση της εταιρείας επισήμανε ότι η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο έντονου διεθνούς ανταγωνισμού για την εξασφάλιση μακροχρόνιων ποσοτήτων LNG. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη αποδείξει, μέσω των ενεργειακών υποδομών της, πως μπορεί να λειτουργήσει ως βασικός πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις επαναφέρουν το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας

Αναφερόμενος στις πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις, ο κ. Ξιφαράς τόνισε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η προσωρινή αναστολή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ κατέδειξαν με σαφήνεια ότι η ενεργειακή ασφάλεια δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα έχει εδραιωθεί ως ασφαλής και αξιόπιστη πύλη εισόδου ενέργειας προς την Ευρώπη, με τις εγχώριες υποδομές να εξασφαλίζουν τη μεταφορά και διακίνηση φυσικού αερίου ακόμη και σε συνθήκες αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας.

Η διοίκηση της ATLANTIC SEE LNG TRADE εκτίμησε ακόμη ότι οι πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου θα διατηρηθούν και κατά τον επόμενο χειμώνα, γεγονός που ενισχύει τη σημασία της εξασφάλισης σταθερών και μακροχρόνιων πηγών προμήθειας.

Στο τραπέζι η χρηματοδοτική στήριξη νέων έργων

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε αναφορά και στις προοπτικές συμμετοχής της αμερικανικής Development Finance Corporation (DFC) στη χρηματοδότηση έργων που συνδέονται με τον Κάθετο Διάδρομο.

Όπως επισημάνθηκε, μια τέτοια εξέλιξη θα εξαρτηθεί από την πορεία των εμπορικών συμφωνιών και τις ανάγκες που θα προκύψουν σε επίπεδο υποδομών.

Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος ενισχύει την ευρωπαϊκή κυριαρχία

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, υποστήριξε ότι η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται άμεσα με την εθνική και ευρωπαϊκή κυριαρχία και δεν αποτελεί απλώς ένα οικονομικό ζήτημα. Παρουσιάζοντας τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου, ανέφερε ότι το νέο πλαίσιο δημοπράτησης χωρητικότητας θα διευκολύνει τη δημιουργία διασυνοριακών προϊόντων, επιτρέποντας παράλληλα την επέκταση του διαδρόμου προς την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και τα Δυτικά Βαλκάνια.

Ο υπουργός σημείωσε επίσης ότι η Ελλάδα κατέχει πλέον κομβική θέση στη διαμόρφωση της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής της περιοχής, συγχαίροντας τη διοίκηση της ATLANTIC SEE LNG TRADE για την επιμονή και την επιτυχή διαχείριση των προκλήσεων του εγχειρήματος.

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Η ενεργειακή ασφάλεια γίνεται πράξη»

Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, χαρακτήρισε τη συμφωνία με τη Venture Global ορόσημο για τη διατλαντική συνεργασία και τόνισε ότι «δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική συμφωνία, αλλά η ενεργειακή ασφάλεια στην πράξη. Είναι σημαντική για την Ελλάδα, καθώς ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της ως ενεργειακού κόμβου. Είναι σημαντική για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και για ολόκληρη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, καθώς προσφέρει περισσότερες επιλογές, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ισχυρότερη ενεργειακή ανεξαρτησία στις χώρες της περιοχής».

Αναβάθμιση του ελληνικού ρόλου στον νέο ενεργειακό χάρτη

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναδείχθηκε η κοινή εκτίμηση ότι η ενίσχυση της διατλαντικής συνεργασίας, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του Κάθετου Διαδρόμου, διαμορφώνει νέα στρατηγικά δεδομένα για την Ευρώπη.

Με όχημα τις ενεργειακές της υποδομές, τη γεωγραφική της θέση και το δίκτυο διεθνών συνεργασιών που αναπτύσσει, η Ελλάδα ενισχύει τον ρόλο της ως βασική πύλη εισόδου LNG και ως κρίσιμος παράγοντας για την ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού στη Νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη.

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