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25.06.2026 10:30

Porsche 911: Πότε θα γίνει αμιγώς ηλεκτρική

25.06.2026 10:30
porsche_911

Το μέλλον της Porsche μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα ηλεκτρικά, όμως ένα μοντέλο φαίνεται πως θα εξακολουθεί να κουβαλά τη θερμική «σημαία»: αυτό δεν είναι άλλο από τη θρυλική Porsche 911, ένα μοντέλο που μετρά έξι δεκαετίες ιστορίας και παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα sports cars στον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης της εταιρείας, ο CEO της Porsche, Michael Leiters, επιβεβαίωσε ότι η 911 θα συνεχίσει να εξελίσσεται με τη βοήθεια υβριδικής τεχνολογίας, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείψει τον κλασσικό κινητήρα εσωτερικής καύσης που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς της.

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ΠΕΜΠΤΗ 25.06.2026 10:46
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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