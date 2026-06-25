search
ΠΕΜΠΤΗ 25.06.2026 10:45
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.06.2026 09:55

Στρατηγική συμμαχία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Rheinmetall για νέα αμυντικά συστήματα και τεχνογνωσία

25.06.2026 09:55
gek terna

Η ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και η δημιουργία νέων παραγωγικών δυνατοτήτων στην Ελλάδα βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής συνεργασίας που δρομολογούν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η γερμανική Rheinmetall Landsysteme, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες αμυντικών συστημάτων στην Ευρώπη.

Οι δύο πλευρές προχωρούν στη σύναψη μακροπρόθεσμης δεσμευτικής συμφωνίας, η οποία αποτελεί συνέχεια του Μνημονίου Κατανόησης που είχε υπογραφεί στα τέλη του 2025. Η συνεργασία φιλοδοξεί να συνδυάσει την τεχνογνωσία της Rheinmetall στα επίγεια αμυντικά συστήματα με την εμπειρία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην υλοποίηση σύνθετων βιομηχανικών έργων και μεγάλων υποδομών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των δύο ομίλων, η συμφωνία δεν περιορίζεται στην προμήθεια ή υποστήριξη αμυντικού εξοπλισμού, αλλά επιδιώκει τη δημιουργία ενός ευρύτερου βιομηχανικού οικοσυστήματος με σημαντική εγχώρια προστιθέμενη αξία. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η ανάπτυξη τεχνογνωσίας, η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας και η συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υποστήριξη των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων μέσω νέων τακτικών επίγειων συστημάτων, αλλά και στην αναβάθμιση υφιστάμενων μέσων. Παράλληλα, προβλέπεται η παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των συστημάτων, με στόχο τη διατήρηση υψηλής επιχειρησιακής διαθεσιμότητας.

Η συνεργασία περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη βιομηχανικών δυνατοτήτων εντός της χώρας, με αξιοποίηση υποδομών του Ελληνικού Στρατού και συμμετοχή μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων. Η προσέγγιση αυτή ακολουθεί τη γενικότερη ευρωπαϊκή τάση για ενίσχυση της αμυντικής αυτάρκειας και της εγχώριας παραγωγής σε κρίσιμους τομείς.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη αυξάνει σημαντικά τις αμυντικές της δαπάνες και επενδύει στην ενίσχυση της βιομηχανικής της βάσης, η συμφωνία μεταξύ των δύο ομίλων θεωρείται ότι μπορεί να δημιουργήσει νέες προοπτικές για την ελληνική αμυντική βιομηχανία, ενισχύοντας τόσο την παραγωγική δραστηριότητα όσο και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε τομείς υψηλής εξειδίκευσης.

Διαβάστε επίσης:

Τέρμα τα φτηνά πακέτα από Shein και Temu: Δασμός 3 ευρώ για κάθε αντικείμενο

Πώς μπαίνει τέλος στο «εμπόριο» αποδείξεων στα βενζινάδικα

Παρουσία Πιερρακάκη η ορκωμοσία του Γιάννη Στουρνάρα για τη νέα θητεία στην Τράπεζα της Ελλάδος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
thodoris_livanios_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Ένσταση αντισυνταγματικότητας από το ΠΑΣΟΚ για τον νέο Κώδικα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Στο στόχαστρο η κατάργηση του β’ γύρου

xeirourgeio
ΥΓΕΙΑ

Τέλος στα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία στο ΕΣΥ – Γιατί το πρόγραμμα δεν πέτυχε τους στόχους του

PANELLINIES345
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026: Τα θέματα που έπεσαν στα Ισπανικά – Tο μεσημέρι η ανακοίνωση των βαθμολογίων (video)

stavraki-sintrofos-new
LIFESTYLE

Μαρίνα Σταυράκη: «Ο στόχος μου είναι να διδάξω τον σύντροφό μου ελληνικά» (Video)

porsche_911
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Porsche 911: Πότε θα γίνει αμιγώς ηλεκτρική

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Τράπεζα της Ελλάδος κηρύσσει πόλεμο στα μετρητά για να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή

fei-skorda-new
MEDIA

Τέλος η Φαίη Σκορδά από το MEGA - Οι λόγοι του «διαζυγίου»

kargiotis_ikonostasi
ΕΛΛΑΔΑ

Απομακρύνθηκε το μνημείο για τον Αντώνη Καρυώτη στον Πειραιά - Έρευνα ζητά ο Βασίλης Κικίλιας

venzini kaysima lefta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ με... μεζούρα, πρόστιμα στα ακίνητα και τέλος στα κόλπα με τις αποδείξεις καυσίμων

mitsotakis- tsipras- saoulidis- tzakri – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το στοίχημα Μητσοτάκη και η άνοδος Τσίπρα, στο ΠΑΣΟΚ η… Κατεχάκη, οι γαλάζιοι του Αγρινίου, τα μυστικά της Θεσσαλονίκης και η μεταγραφή της Τζάκρη 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 25.06.2026 10:44
thodoris_livanios_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Ένσταση αντισυνταγματικότητας από το ΠΑΣΟΚ για τον νέο Κώδικα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Στο στόχαστρο η κατάργηση του β’ γύρου

xeirourgeio
ΥΓΕΙΑ

Τέλος στα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία στο ΕΣΥ – Γιατί το πρόγραμμα δεν πέτυχε τους στόχους του

PANELLINIES345
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026: Τα θέματα που έπεσαν στα Ισπανικά – Tο μεσημέρι η ανακοίνωση των βαθμολογίων (video)

1 / 3