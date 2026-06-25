Στρατηγική συμμαχία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Rheinmetall για νέα αμυντικά συστήματα και τεχνογνωσία

Η ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και η δημιουργία νέων παραγωγικών δυνατοτήτων στην Ελλάδα βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής συνεργασίας που δρομολογούν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η γερμανική Rheinmetall Landsysteme, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες αμυντικών συστημάτων στην Ευρώπη.

Οι δύο πλευρές προχωρούν στη σύναψη μακροπρόθεσμης δεσμευτικής συμφωνίας, η οποία αποτελεί συνέχεια του Μνημονίου Κατανόησης που είχε υπογραφεί στα τέλη του 2025. Η συνεργασία φιλοδοξεί να συνδυάσει την τεχνογνωσία της Rheinmetall στα επίγεια αμυντικά συστήματα με την εμπειρία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην υλοποίηση σύνθετων βιομηχανικών έργων και μεγάλων υποδομών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των δύο ομίλων, η συμφωνία δεν περιορίζεται στην προμήθεια ή υποστήριξη αμυντικού εξοπλισμού, αλλά επιδιώκει τη δημιουργία ενός ευρύτερου βιομηχανικού οικοσυστήματος με σημαντική εγχώρια προστιθέμενη αξία. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η ανάπτυξη τεχνογνωσίας, η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας και η συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υποστήριξη των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων μέσω νέων τακτικών επίγειων συστημάτων, αλλά και στην αναβάθμιση υφιστάμενων μέσων. Παράλληλα, προβλέπεται η παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των συστημάτων, με στόχο τη διατήρηση υψηλής επιχειρησιακής διαθεσιμότητας.

Η συνεργασία περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη βιομηχανικών δυνατοτήτων εντός της χώρας, με αξιοποίηση υποδομών του Ελληνικού Στρατού και συμμετοχή μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων. Η προσέγγιση αυτή ακολουθεί τη γενικότερη ευρωπαϊκή τάση για ενίσχυση της αμυντικής αυτάρκειας και της εγχώριας παραγωγής σε κρίσιμους τομείς.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη αυξάνει σημαντικά τις αμυντικές της δαπάνες και επενδύει στην ενίσχυση της βιομηχανικής της βάσης, η συμφωνία μεταξύ των δύο ομίλων θεωρείται ότι μπορεί να δημιουργήσει νέες προοπτικές για την ελληνική αμυντική βιομηχανία, ενισχύοντας τόσο την παραγωγική δραστηριότητα όσο και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε τομείς υψηλής εξειδίκευσης.

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