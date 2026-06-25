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25.06.2026 17:00

Βουλή: Νέα επίθεση Ζωής σε Γεωργαντά – Τον κατηγόρησε ότι έδινε στοιχεία στην αντιπολίτευση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

25.06.2026 17:00
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Άγρια κόντρα σημειώθηκε στη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Γιώργου Γεωργαντά με αφορμή κατηγορίες που εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης κατά του αντιπροέδρου της Βουλής και προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας. Ένταση σημειώθηκε και με τη Ντόρα Μπακογιάννη. 

Ειδικότερα, το νέο επεισόδιο μεταξύ της Κωνσταντοπούλου και του Γ. Γεωργαντά ξέσπασε όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, επανέφερε τις υπόνοιες που άφησε τη Δευτέρα – κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της επιτροπής Δεοντολογίας για την άρση ασυλίας της – κατά του αντιπροέδρου της Βουλής ότι διοχέτευσε πληροφορίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε στελέχη της αντιπολίτευσης κατά συναδέλφων του από το ίδιο κόμμα.

Κατά πληροφορίες, ο Γιώργος Γεωργαντάς, έκανε λόγο για «αισχρά ψέματα». Σε συνομιλητές του στους διαδρόμους της Βουλής, ο πρόεδρος της επιτροπής Δεοντολογίας και αντιπρόεδρος της Βουλής, δεν έκρυψε την αγανάκτηση του συνδέοντας τις επιθέσεις στο πρόσωπο του με τις υποθέσεις άρσης ασυλίας.

«Επιχειρεί να τρομοκρατήσει όποιον της αντιστέκεται», φέρεται να υποστήριξε ο κ. Γεωργαντάς ενώ πρόσθεσε ότι «όταν κάποιος προσπαθεί να εφαρμόσει τον Κανονισμό του επιτίθεται και τον απειλεί». 

Επιπλέον, εξήγησε, αναφερόμενος στην κατάθεση του στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, «μόνο στον Αλέξανδρο Καζαμία, όταν με ρώτησε, απάντησα ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για κάποια τεχνικά θέματα, όπως για παράδειγμα τι είναι εθνικό απόθεμα», καθώς η Πλεύση Ελευθερίας δεν έχει αγροτικό τμήμα.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε και στην Ντόρα Μπακογιάννη, επαναλαμβάνοντας κατηγορίες που έχει κατά καιρούς εξαπολύσει επισημαίνοντας το τροχαίο δυστύχημα έξω από τη Βουλή το 2021 καθώς και την υπόθεση Siemens. 

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