Η MINOAN LINES ενισχύει την κυβερνοασφάλεια, αποκτώντας πιστοποίηση ISO 27001:2022 για τις υπηρεσίες της

Στην ενίσχυση της ασφάλειας των πληροφοριακών της συστημάτων προχώρησε η MINOAN LINES, αποκτώντας πιστοποίηση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 27001:2022 για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών από την TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα.

Η πιστοποίηση καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών της εταιρείας και αφορά οκτώ εγκαταστάσεις και σημεία λειτουργίας, μεταξύ των οποίων τα κεντρικά γραφεία σε Ηράκλειο και Πειραιά, τα εκδοτήρια εισιτηρίων στα λιμάνια Ηρακλείου, Πειραιά και Ηγουμενίτσας, καθώς και τα πλοία KNOSSOS PALACE, FESTOS PALACE και KYDON PALACE.

Η εφαρμογή του πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας των πληροφοριών και στον περιορισμό των κινδύνων που σχετίζονται με περιστατικά κυβερνοασφάλειας, τόσο στις χερσαίες εγκαταστάσεις όσο και στα πλοία του στόλου.

Παράλληλα, η εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει την αξιοπιστία των ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρει στους επιβάτες, όπως οι ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω POS και οι υπηρεσίες διαδικτύου εν πλω, σε μια περίοδο όπου η προστασία των δεδομένων και των ηλεκτρονικών συναλλαγών αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τον κλάδο των μεταφορών.

Με την πιστοποίηση ISO 27001:2022, η MINOAN LINES εντάσσει την ασφάλεια πληροφοριών στον πυρήνα της λειτουργίας της, ενισχύοντας παράλληλα τη συμμόρφωσή της με τα διεθνή πρότυπα και την ανταγωνιστική της θέση στην ελληνική και διεθνή αγορά επιβατηγού ναυτιλίας.

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