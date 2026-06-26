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ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Γιώργος Καρβουνιάρης ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ

26.06.2026 20:45

Οι νταβατζήδες έχουν ήδη διαλέξει – Το πολιτικό πάρτι των συμφερόντων

26.06.2026 20:45
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Το καλύτερο δώρο που θα μπορούσε να ευχηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης μόλις του παραδόθηκε: ο Αλέξης Τσίπρας, ο άνθρωπος που διέλυσε τον ΣΥΡΙΖΑ με τα ίδια του τα χέρια, επιστρέφει τώρα ως «σωτήρας» της κεντροαριστεράς. Σαν να μην έχει ιστορία. Σαν να μην έχει «αίμα» στα χέρια του. Σαν να μην έριξε τη χώρα στα βράχια.

Με την εμφάνισή του, δύο πράγματα συμβαίνουν ταυτόχρονα: ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά εξαφανίζονται ως αυτόνομες δυνάμεις, ενώ το ΠΑΣΟΚ, το μόνο κόμμα που πραγματικά αιμορραγούσε τη Νέα Δημοκρατία στη Βουλή, δέχεται ανοιχτό πόλεμο. Η χρονική στιγμή δεν είναι τυχαία. Είναι χειρουργική.

Όσο το ΠΑΣΟΚ έδινε σκληρές, καθημερινές μάχες και ανάγκαζε σε παραιτήσεις υπουργούς και στελέχη, ο Τσίπρας έπαιζε τον άφωνο βουλευτή. Τώρα που η αντιπολίτευση άρχισε να βρίσκει ρυθμό, εμφανίζεται για να την αποκεφαλίσει.

Ποιοι τον στηρίζουν; Τα ίδια συγκροτήματα που χρόνια τώρα κινούν τα νήματα. Τα μεγάλα ΜΜΕ χωρίζονται σε δύο ομάδες: άλλα στηρίζουν φανατικά τον Μητσοτάκη, άλλα στήνουν πάρτι στον Τσίπρα. Συχνά τα ίδια κανάλια κάνουν και τα δύο, ανάλογα με το τι εξυπηρετεί καλύτερα το σχέδιο, γιατί ξέρουν πολύ καλά πως ο Τσίπρας στην κάλπη είναι ο πιο εύκολος αντίπαλος για τον Μητσοτάκη. Είναι το εγγυημένο εισιτήριο για μια ακόμα τετραετία εξουσίας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης το είπε καθαρά: «Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει νταβατζήδες». Αυτή ακριβώς η φράση είναι που τους τρελαίνει, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που δεν χρωστάει σε κανέναν μεγάλο επιχειρηματία, δεν έχει δεσμεύσεις και δεν πρόκειται να ξεπουληθεί την επόμενη μέρα των εκλογών.

Γι’ αυτό ρίχνουν όλη τους τη δύναμη μέσω προπαγάνδας και χειραγώγησης. Προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι το ΠΑΣΟΚ «βγήκε από την εξίσωση», ενώ στην πραγματικότητα φοβούνται θανάσιμα ότι είναι το μόνο που μπορεί να φέρει πραγματική πολιτική αλλαγή.

Ο Τσίπρας μπορεί να κλείνει τον κύκλο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο δικός του κύκλος συμφερόντων συνεχίζει να γυρίζει.

Όμως ο ελληνικός λαός δεν είναι πια κορόιδο. Δεν θα ανεχτεί άλλο το ψεύτικο δίλημμα Μητσοτάκη-Τσίπρα. Δεν θα παραδώσει τη μοίρα του στους νταβατζήδες που έχουν ήδη επιλέξει τον «κατάλληλο» αντίπαλο για να συνεχίσουν το πάρτι τους.

Η Αλλαγή έχει όνομα. Και δεν είναι ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Τσίπρας. Είναι το ΠΑΣΟΚ. Και αυτή τη φορά δεν θα μπορέσουν να μας σταματήσουν.

*Ο Γιώργος Καρβουνιάρης είναι δημοσιογράφος, Αν. Γραμματέας Τομέα Επικοινωνίας ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06.2026 20:49
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