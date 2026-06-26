Μικρό αεροσκάφος προσέκρουσε στον υψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου (Video)

Ένα μικρό αεροσκάφος φαίνεται να χτύπησε το ψηλότερο κτίριο στην πρωτεύουσα της Κίνας το απόγευμα της Παρασκευής, σε ένα σοκαριστικό ατύχημα σε μια από τις πιο οχυρωμένες πόλεις του κόσμου.

Δραματικά πλάνα από το Πεκίνο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν συντρίμμια να πέφτουν από τον 109όροφο Πύργο CITIC, γνωστό και ως China Zun, καθώς και ένα τμήμα της ουράς του αεροπλάνου και ένα σπασμένο παράθυρο ταξί στο έδαφος.

A wee plane seems tae hav skelped intae one ov the biggest skyscrapers in Beijing, China.



Thats the rumour anyways but the vid does show debris an a bit ov a hole further up?



Beijing is quite a well fortified city so that's a weird one fur that tae b able tae happen… 🤔 pic.twitter.com/iiq6cZQDZE — Raggy… (@raggymerchant) June 26, 2026

Δημοσιογράφος του CNN είδε ανθρώπους να απομακρύνονται από τον ουρανοξύστη να συγκεντρώνονται στους δρόμους κοντά στην είσοδο, μαζί με πυροσβεστικά οχήματα, περιπολικά και ένα ασθενοφόρο.

Just Now 🇨🇳



A small Sunward SA 60L Aurora plane crashed in Beijing after reportedly hitting the China Zun CITIC Tower, one of the city’s tallest buildings.



Video 📷 pic.twitter.com/Gsz4fBBjeI — Brics India (@BRICS_live) June 26, 2026

Εικόνες στο διαδίκτυο που δείχνουν τον κωδικό κυκλοφορίας του αεροπλάνου φαίνεται να υποδεικνύουν ένα εγχώριας κατασκευής ελαφρύ αθλητικό αεροσκάφος, ένα Sunward SA 60L Aurora, που ανήκει σε μια τοπική εταιρεία γενικής αεροπορίας.

WATCH: A small plane has crashed into the CITIC Tower in Beijing, China, according to authorities.



The number of injuries remains unknown as emergency services respond. pic.twitter.com/fFHXEnCtI1 — The Daily Brief (@_TheDailyBrief_) June 26, 2026

Μη επαληθευμένα δεδομένα πτήσης από το Flightradar24 που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο φαίνεται να δείχνουν μια σοβαρή απόκλιση από την πορεία πτήσης του αεροσκάφους.

Από την 1η Μαΐου, η κινεζική πρωτεύουσα είναι ουσιαστικά απαλλαγμένη από drones βάσει σαρωτικών νέων κανόνων. Οι κάτοικοι δεν επιτρέπεται να αγοράζουν, να νοικιάζουν ή να πετούν drones χωρίς κυβερνητική έγκριση εντός της εκτεταμένης δικαιοδοσίας της πόλης.

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