Μικρό αεροσκάφος προσέκρουσε στον υψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου (Video)

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Ένα μικρό αεροσκάφος φαίνεται να χτύπησε το ψηλότερο κτίριο στην πρωτεύουσα της Κίνας το απόγευμα της Παρασκευής, σε ένα σοκαριστικό ατύχημα σε μια από τις πιο οχυρωμένες πόλεις του κόσμου.
Δραματικά πλάνα από το Πεκίνο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν συντρίμμια να πέφτουν από τον 109όροφο Πύργο CITIC, γνωστό και ως China Zun, καθώς και ένα τμήμα της ουράς του αεροπλάνου και ένα σπασμένο παράθυρο ταξί στο έδαφος.
Δημοσιογράφος του CNN είδε ανθρώπους να απομακρύνονται από τον ουρανοξύστη να συγκεντρώνονται στους δρόμους κοντά στην είσοδο, μαζί με πυροσβεστικά οχήματα, περιπολικά και ένα ασθενοφόρο.
Εικόνες στο διαδίκτυο που δείχνουν τον κωδικό κυκλοφορίας του αεροπλάνου φαίνεται να υποδεικνύουν ένα εγχώριας κατασκευής ελαφρύ αθλητικό αεροσκάφος, ένα Sunward SA 60L Aurora, που ανήκει σε μια τοπική εταιρεία γενικής αεροπορίας.
Μη επαληθευμένα δεδομένα πτήσης από το Flightradar24 που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο φαίνεται να δείχνουν μια σοβαρή απόκλιση από την πορεία πτήσης του αεροσκάφους.
Από την 1η Μαΐου, η κινεζική πρωτεύουσα είναι ουσιαστικά απαλλαγμένη από drones βάσει σαρωτικών νέων κανόνων. Οι κάτοικοι δεν επιτρέπεται να αγοράζουν, να νοικιάζουν ή να πετούν drones χωρίς κυβερνητική έγκριση εντός της εκτεταμένης δικαιοδοσίας της πόλης.
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