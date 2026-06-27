Αναδίπλωση ΣΥΡΙΖΑ μετά το «όχι» Τσίπρα – Μηνύματα για εκλογική κάθοδο και νεύμα σε ΠΑΣΟΚ

«Μήνυμα ελήφθη» λένε από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Alpha και τη θέση πως δε θα συνεργαστεί με δυνάμεις που έκλεισαν τον ιστορικό τους κύκλο.

Δυο μέρες μετά την Πολιτική Γραμματεία, κατά την οποία ο Σωκράτης Φάμελλος επέμεινε στην πολιτική στήριξη προς την ΕΛ.Α.Σ. και στον απόηχο της συνέντευξης που «δικαίωσε» την εσωκομματική αντιπολίτευση, άρχισε να ξεδιπλώνεται ρητορική αναδίπλωσης, η οποία θα μπορούσε να πει κανείς ότι περιλαμβάνει κι ένα άνοιγμα στο ΠΑΣΟΚ.

Αποκαλυπτική ήταν η αναπληρώτρια Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, Αναστασία Σαπουνά, σε συνέντευξή της στο σταθμό Ertnews. «Δεν είπαμε για συνεργασίες» ούτε ότι το κόμμα αυτοδιαλύεται, είπε η συνεργάτιδα του Σωκράτη Φάμελλου, κι ακόμα πρόσθεσε κατηγορηματικά πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στη ΔΕΘ και πως δεν είπε ποτέ πως δε θα κατέβει στις εκλογές. Όσο για τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε πως δεν υπάρχει περιθώριο παρερμηνείας.

Ειδικότερα, η Αναστασία Σαπουνά σημείωσε πως «η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν μιλάει για συνεργασίες», αλλά αυτό που λέει «είναι ότι δεν στεκόμαστε απέναντι, στεκόμαστε δίπλα και παρέχουμε πολιτική στήριξη στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα». Κατέθεσε δε τον προβληματισμό της για το ότι «δεν άκουσα κάτι σε σχέση με την πολιτική στήριξη».

Κι ακόμα, ανέφερε πως «η Αριστερά στο DNA της έχει πάντοτε την έννοια της ενότητας, της όσμωσης, της ανασύνθεσης». Εξηγώντας τι εννοεί σημείωσε πως «από τότε που μπήκα στον Συνασπισμό, έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι. Δεν ήμασταν ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία τότε, όπως είμαστε σήμερα. Ήμασταν κάτι άλλο. Όταν γίναμε κυβέρνηση, το 2015-’19, γίναμε πάλι μέσα από συνθέσεις, οσμώσεις και πολλές συζητήσεις και προγραμματικές συγκλίσεις. Αυτό νομίζω ότι είναι η βάση του τρόπου, που στεκόμαστε στην Αριστερά».

Κατά τα λοιπά, υπογράμμισε «στην ίδια απόφαση η Κεντρική Επιτροπή δεν είπε ότι το κόμμα αυτοδιαλύεται. Δεν είπε ποτέ ότι βάζουμε λουκέτο. Είμαστε κανονικά ενεργοί στον χώρο. Υπάρχει η κοινοβουλευτική ομάδα. Χθες συνεδρίασε η Πολιτική Γραμματεία».

Άφησε δε ανοιχτό το να υπάρξει σχεδιασμός το επόμενο διάστημα για κάθοδο στις εκλογές, προφανώς χωριστά από την ΕΛ.Α.Σ.:

«Στη χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας βάλαμε το ζήτημα του πώς θα επικαιροποιηθεί το πρόγραμμα, πώς θα πάμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν έχει πει ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θα συμμετέχει στις επόμενες εκλογές. Το πώς θα το δούμε στην πορεία, υπάρχουν όργανα, που θα το αποφασίσουν αυτό. Επίσης, ποτέ δεν είπαμε ότι θα σταματήσουν να συγκαλούνται τα όργανα και να λειτουργούν. Χθες αποφασίσαμε, επίσης, να λειτουργήσει και το Εκτελεστικό Γραφείο».

Ειδικότερα, σε σχέση με την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα σημείωσε: «Έχουμε πλέον μια άλλη τοποθέτηση που ξεκαθαρίζει, από την πλευρά του κ. Τσίπρα, τα πράγματα. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, εάν δεν μπορεί να προχωρήσει μια σύγκλιση, μια όσμωση, μια διαδικασία που θα επέτρεπε κάτι περισσότερο, προφανώς δεν θα αποστούμε τη στρατηγική, που έχουμε επιλέξει». «Εμείς προσπαθήσαμε να ανοίξουμε μία γέφυρα πολιτικής συνεννόησης» ρίχνοντας την ευθύνη στην πλευρά της ΕΛ.Α.Σ..

Επανέλαβε δε ότι η απάντηση Τσίπρα «ήταν σαφής» και « απόλυτα σεβαστή», χωρίς «κανένα ερωτηματικό». «Δεν μπορώ να αμφισβητήσω αυτό που ο Αλέξης Τσίπρας είπε με απόλυτη σαφήνεια από τηλεοράσεως».

Και συνέχισε αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιμείνει στην ανάγκη των συγκλίσεων, κάνοντας ένα νεύμα προς το ΠΑΣΟΚ:

«Πολιτικά και προγραμματικά -και θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον- έχουμε πάρα πολλά κοινά σημεία όχι μόνο με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με το ΠΑΣΟΚ του Ν. Ανδρουλάκη για παράδειγμα. Κατά την προσωπική μου γνώμη, στο 70-80% όλων αυτών των κομμάτων, που θέλουν να εκφράσουν πολιτικά και στη Βουλή το ευρύτερο αριστερό προοδευτικό δημοκρατικό ρεύμα, υπάρχουν πάρα πολλές συγκλίσεις».

Γιαννούλης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει τον διακόπτη – Δεν είμαστε αποσυνάγωγοι»

Η αλλαγή πλεύσης, μετά το ξεκάθαρο «όχι» ίσως εξηγεί και την πιο «επιθετική» τοποθέτηση του νέου εκπροσώπου Τύπου Χρήστου Γιαννούλη ο οποίος σχολίασε πως η στάση του Αλέξη Τσίπρα «δεν θεωρώ ότι συμβάλλει στην προσπάθεια επίτευξης του υψηλότερου στόχου, να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο, μια νικηφόρα πρόταση, για να υπάρξει πολιτική αλλαγή».

Επισήμανε πως «το κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαντούσε στο αίτημα των πολιτών να πορευθούμε όλοι μαζί για να απαλλαγούμε από τις πολιτικές που σκοτεινιάζουν και γκριζάρουν τις ζωές μας» αλλά «χωρίς τις απαραίτητες συγκλίσεις, χωρίς την απαραίτητη ενότητα, πιστεύω ότι κανένας μόνος δεν μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή, στην πρώτη Κυριακή, όχι στην δεύτερη, για να αλλάξει η ζωή των πολιτών».

Διεμήνυσε επιπλέον πως «οι εκλεγμένοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν είμαστε οι αποσυνάγωγοι της πολιτικής σκηνής». Και κατέληξε με το μήνυμα ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θα κατεβάσει τον διακόπτη».

Παππάς: δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το «όχι» Τσίπρα

Στο μεταξύ, η μειοψηφία ζητά ακόμη πιο επιτακτικά πλέον να συνεδριάζουν τα όργανα για να υπάρξει αξιολόγηση της κατάστασης όπως διαμορφώνεται μετά την τοποθέτηση Τσίπρα.

Σε συνέντευξή του χθες ο Νίκος Παππάς σημείωσε μεταξύ άλλων πως ««ο Αλέξης Τσίπρας έκανε καθαρό ότι ο μόνος τρόπος να συναντηθεί κάποιος μαζί του είναι μία κατά μόνας διαπραγμάτευση».

Και πρόσθεσε πως «τα συλλογικά όργανα πρέπει να αξιολογήσουν την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή. Συνεδριάσαμε πριν από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ξεκαθάρισε τη στρατηγική του κόμματός του με σαφήνεια και αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί κάποιος να κάνει ότι το αγνοεί και να βαδίζει όπως βάδιζε πριν από αυτό».

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