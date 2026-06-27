Νέος επενδυτής για το Ξενία Κομοτηνής – Στη MECCANICA GROUP η 40ετής μίσθωση του ιστορικού ακινήτου

Ένα ακόμη ακίνητο του ιστορικού προγράμματος «Ξενία» περνά στη φάση της αξιοποίησης, καθώς ολοκληρώθηκε ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) για τη μακροχρόνια εκμίσθωση του Ξενία Κομοτηνής. Πλειοδότης αναδείχθηκε η MECCANICA GROUP S.A., η οποία αναλαμβάνει τη διαχείριση του ακινήτου για χρονικό διάστημα 40 ετών.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-publicrealestate.gr και αποτελεί ακόμη μία κίνηση στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΤΑΔ για την αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου με επενδυτικό και αναπτυξιακό ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε επιβεβαιώνει ότι ιστορικά ακίνητα με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά εξακολουθούν να προσελκύουν επενδυτές, ιδιαίτερα όταν συνδυάζουν τουριστικές προοπτικές και δυνατότητες ανάπτυξης νέων χρήσεων.

Το Ξενία Κομοτηνής καταλαμβάνει έκταση άνω των 18.200 τετραγωνικών μέτρων, ενώ οι υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις καλύπτουν περίπου 1.900 τετραγωνικά μέτρα. Το συγκρότημα διαθέτει 24 δωμάτια, χώρους υποδοχής και εστίασης, καθώς και συμπληρωματικές υποδομές, όπως κολυμβητική δεξαμενή, υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους, παιδική χαρά και χώρο στάθμευσης.

Το ξενοδοχείο κατασκευάστηκε το 1965 και αποτελεί έργο του αρχιτέκτονα Δημήτρη Ζήβα, ενταγμένο στο εμβληματικό πρόγραμμα «Ξενία» του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, το οποίο σημάδεψε τη μεταπολεμική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού και άφησε σημαντική αρχιτεκτονική παρακαταθήκη σε ολόκληρη τη χώρα.

Η επένδυση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επαναλειτουργία του ακινήτου με σύγχρονες χρήσεις φιλοξενίας και τουρισμού, διατηρώντας παράλληλα τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του. Παράλληλα, εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας της Κομοτηνής, στην προσέλκυση νέων επενδύσεων και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην ευρύτερη περιοχή.

Η αξιοποίηση του Ξενία Κομοτηνής εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της ΕΤΑΔ για την ενεργοποίηση ακινήτων του χαρτοφυλακίου της μέσω μακροχρόνιων μισθώσεων, με στόχο την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων, την ανάδειξη εμβληματικών ακινήτων και τη δημιουργία οικονομικής αξίας τόσο για το Δημόσιο όσο και για τις τοπικές κοινωνίες.

Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, το επόμενο στάδιο αφορά την οριστικοποίηση της σύμβασης και την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου που θα οδηγήσει στην επαναλειτουργία ενός από τα ιστορικότερα ξενοδοχειακά συγκροτήματα της Θράκης.

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