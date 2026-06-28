Η MonrealeParfums επενδύει στη Μύκονο με νέα συλλεκτική σειρά αρωμάτων υψηλής αρωματοποιίας

Τη Μύκονο, έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς πολυτελούς τουρισμού στη Μεσόγειο, αξιοποιεί η Monreale Parfums για την παρουσίαση της νέας συλλογής Oud Assafi Limited Edition, ενισχύοντας την παρουσία της στην αγορά των premium αρωμάτων και απευθυνόμενη σε ένα διεθνές κοινό με υψηλές απαιτήσεις.

Η νέα limited edition σειρά διατίθεται μέσα από το κατάστημα της εταιρείας στο νησί, όπου κάθε καλοκαίρι συγκεντρώνονται επισκέπτες από όλο τον κόσμο, αποτελώντας σημείο αναφοράς για προϊόντα πολυτελείας και υψηλής αισθητικής.

Η συλλογή αποτελείται από τέσσερις δημιουργίες – Zeus Oud, Suez Oud, Tranon Oud και Inat Oud – οι οποίες έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για τη Monreale Parfums από τον αρωματοποιό Ilias Kakis. Κοινό στοιχείο όλων των συνθέσεων είναι η χρήση του πολύτιμου Oud Assafi, μιας από τις πλέον εκλεκτές πρώτες ύλες στην παγκόσμια αρωματοποιία, η οποία χρησιμοποιείται σε περιορισμένες παραγωγές λόγω της σπανιότητάς της.

Κάθε άρωμα προσεγγίζει το oud με διαφορετικό τρόπο, συνδυάζοντας ανατολίτικες και σύγχρονες αρωματικές νότες, με στόχο να δημιουργήσει ξεχωριστές προτάσεις για το κοινό που αναζητά συλλεκτικές δημιουργίες υψηλής ποιότητας.

Η επιλογή της Μυκόνου για την παρουσίαση της συλλογής δεν είναι τυχαία. Η εταιρεία αξιοποιεί τη δυναμική του νησιού ως διεθνούς προορισμού πολυτελούς τουρισμού, προσεγγίζοντας καταναλωτές από διαφορετικές αγορές και ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα του brand εκτός Ελλάδας.

Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της Monreale Parfums για ανάπτυξη στην κατηγορία της niche αρωματοποιίας, όπου η έμφαση δίνεται στις περιορισμένες παραγωγές, στις ποιοτικές πρώτες ύλες και στις αποκλειστικές συνεργασίες με δημιουργούς αρωμάτων.

Με τη νέα συλλεκτική σειρά, η εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει το αποτύπωμά της στον χώρο της υψηλής αρωματοποιίας, προβάλλοντας παράλληλα μια ελληνική δημιουργική πρόταση σε ένα κοινό που αναζητά εξα τομικευμένες εμπειρίες και προϊόντα με χαρακτήρα και περιορισμένη διαθεσιμότητα.

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