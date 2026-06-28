«Σε όλα υπάρχει ένα όριο»: Η ανάρτηση της Θεοδώρας Τζάκρη για την αποχώρησή της από τους «Δημοκράτες»

Με ανάρτηση στο Facebook ανακοίνωσε η Θεοδώρα Τζάκρη την αποχώρησή της από τους «Δημοκράτες» του Στέφανου Κασσελάκη.

«Όταν αποφασίσαμε με τον Στέφανο Κασσελάκη, συναδέλφους βουλευτές και χιλιάδες μέλη και στελέχη από όλη την χώρα να προχωρήσουμε στην δημιουργία ενός Κινήματος που θα διασώσει την τιμή και την υπόληψη των προοδευτικών δυνάμεων από αδιέξοδες και ανήθικες κομματικές πρακτικές, δεν θυμάμαι να συμφωνήσαμε ότι αυτή η κινηματική προσπάθεια θα εξελισσόταν σε ένα αρχηγικό κόμμα που θα χωρούσε στο κάδρο των συνομιλητών του ό,τι πιο ακροδεξιό και ακρονεοφιλελεύθερο έχει γνωρίσει η μεταπολιτευτική Ελλάδα και αυτό δεν είναι άλλο από το καθεστώς Μητσοτάκη και τους πρόθυμους υπηρέτες του», αναφέρει.

»Επιχείρησα επί μακρόν να συμβάλλω εσωκομματικά ώστε να διατηρούνται η συνοχή και οι ηθικοί πολιτικοί δεσμοί μεταξύ των μελών του Κινήματος Δημοκρατίας, το οποίο στην συνέχεια μετονομάστηκε με εισήγηση του προέδρου του σε “ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ”. Σε όλα όμως υπάρχει ένα όριο», προσθέτει κάνοντας λόγο για «κόκκινες γραμμές, τις οποίες, αν συναινέσουμε να προσπεράσουμε, τότε γινόμαστε συμμέτοχοι σε μια πράξη αλλοίωσης».

»Η πολιτική μου εμπειρία μου επιτρέπει και τα γεγονότα μου αποδεικνύουν έχω φτάσει στο σημείο να πιστεύω ότι ο Στέφανος Κασσελάκης νομιμοποιεί μία προφανή δεξιά απόκλιση, κάτι που με υποχρεώνει άμεσα να παραιτηθώ από Αντιπρόεδρος και μέλος των “ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ” και να υπερασπιστώ την δομημένη επί δεκαετίες σοσιαλιστική αντιδεξιά μου ταυτότητα», επισημαίνει.

Ολόκληρη η ανάρτησή της:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ»

Στην πολιτική ζωή του τόπου έχουν διαμορφωθεί συνθήκες που θολώνουν την πολιτική διαδρομή, τις πολιτικές αποφάσεις και πράξεις πάρα πολλών πολιτικών προσώπων.

Στην δική μου περίπτωση ο κανόνας αυτός δεν μπορεί να ισχύσει διότι για περισσότερο από 30 χρόνια υπηρετώ ακριβώς τις ίδιες αρχές και αξίες και αντιμάχομαι οτιδήποτε ακροδεξιό, δεξιόκαι νεοφιλελεύθερο στην δημόσια ζωή.

Όταν διαφωνούσα ή όταν συμφωνούσα με πολιτικές επιλογές η προσωπική μου πυξίδα έδειχνε πάντα προς την κατεύθυνση του πατριωτικού σοσιαλισμού.

Αυτός είναι και ο λόγος που επί 23 χρόνια ο λαός της Πέλλας με τιμά εκλέγοντάς με κοινοβουλευτική του εκπρόσωπο.

Όταν αποφασίσαμε με τον Στέφανο Κασσελάκη, συναδέλφους βουλευτές και χιλιάδες μέλη και στελέχη από όλη την χώρα να προχωρήσουμε στην δημιουργία ενός Κινήματος που θα διασώσει την τιμή και την υπόληψη των προοδευτικών δυνάμεων από αδιέξοδες και ανήθικες κομματικές πρακτικές, δεν θυμάμαι να συμφωνήσαμε ότι αυτή η κινηματική προσπάθεια θα εξελισσόταν σε ένα αρχηγικό κόμμα που θα χωρούσε στο κάδρο των συνομιλητών του ό,τι πιο ακροδεξιό και ακρονεοφιλελεύθερο έχει γνωρίσει η μεταπολιτευτική Ελλάδα και αυτό δεν είναι άλλο από το καθεστώς Μητσοτάκη και τους πρόθυμους υπηρέτες του.

Επιχείρησα επί μακρόν να συμβάλλω εσωκομματικά ώστε να διατηρούνται η συνοχή και οι ηθικοί πολιτικοί δεσμοί μεταξύ των μελών του Κινήματος Δημοκρατίας, το οποίο στην συνέχεια μετονομάστηκε με εισήγηση του προέδρου του σε «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ».

Σε όλα όμως υπάρχει ένα όριο.

Υπάρχουν κόκκινες γραμμές, τις οποίες,αν συναινέσουμε να προσπεράσουμε, τότε γινόμαστε συμμέτοχοι σε μια πράξη αλλοίωσης, τόσο της ιδρυτικής μας διακήρυξης, όσο και της προσωπικής πολιτικής διαδρομής καθενός και καθεμιάς.

Σκέφτηκα πολύ πριν αποφασίσω ότι δεν μπορώ να συμπορεύομαι με τον Στέφανο Κασσελάκη, όσο κι αν θέλω να συμπορεύομαι με τα χιλιάδες μέλη και φίλους του Κινήματος που ιδρύσαμε.

Όπως η πολιτική μου εμπειρία μου επιτρέπει και τα γεγονότα μου αποδεικνύουν έχω φτάσει στο σημείο να πιστεύω ότι ο Στέφανος Κασσελάκης νομιμοποιεί μία προφανή δεξιά απόκλιση, κάτι που με υποχρεώνει άμεσα να παραιτηθώ από Αντιπρόεδρος και μέλος των «ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ» και να υπερασπιστώ την δομημένη επί δεκαετίες σοσιαλιστική αντιδεξιά μου ταυτότητα.

Θέλω να ευχηθώ τα καλύτερα στα χιλιάδες μέλη και φίλους του κόμματος, με τα οποία μοιραστήκαμε εύκολες και δύσκολες στιγμές.

Η απόφασή μου έχει να κάνει με το κοινωνικό αίτημα για πλήρη διαύγεια θέσεων και απόψεων από τα πολιτικά πρόσωπα, όπως το εκπέμπει η κοινωνία και όχι όπως το υπαγορεύουν κάθε λογής συμφέροντα.

Θα συνεχίσω να υπηρετώ με πείσμα τα δίκαια του λαού της Πέλλας και το εθνικό συμφέρον που είναι η συνολική απόρριψη του μοντέλου διακυβέρνησης Μητσοτάκη και των οποιοδήποτε καιροσκοπικών μεταλλάξεών του.

Καλώ όλες και όλους να αντιληφθούμε τι εννοούσε ο Μάνος Χατζιδάκις όταν έλεγε «όταν συνηθίζεις το τέρας αρχίζεις να του μοιάζεις» και να λάβουν καθαρή απόφαση μέσα τους ποιον αγώνα πρέπει να δώσουμε ως προοδευτικός κόσμος, μέσα από ένα μεγάλο προοδευτικό «ΕΜΕΙΣ».

Επειδή, τέλος, πολλά θα δούμε να γίνονται και θα ακούσουμε να λέγονται καταθέτω δημόσια την δική μου αλήθεια και την δική μου στράτευση υπέρ των αιτημάτων της κοινωνίας.

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

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