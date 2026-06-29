Ακρίβεια: Σύσκεψη στο Μαξίμου με παράγοντες της αγοράς – Στόχος η μείωση των τιμών

Με τους μεγάλους «παίκτες» της αγοράς συναντάται σήμερα ο πρωθυπουργός, με στόχο να βρεθούν λύσεις για την ακρίβεια, η οποία αναδεικνύεται εδώ και χρόνια ως το νούμερο ένα πρόβλημα για τους πολίτες.

Έτσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ομού μετά του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, και του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, θα υποδεχθεί στις 12 στο Μαξίμου τον πρόεδρο του ΣΕΒ, Σπύρο Θεοδωρόπουλο, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) Ιωάννη Γιώτη και τον πρόεδρο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας Ιωάννη Μασούτη με μοναδικό αντικείμενο της συζήτησης τις τιμές στην αγορά και το πώς αυτές θα μειωθούν.

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν με νόημα ότι, όπως οι τιμές παίρνουν την ανιούσα, όταν, για παράδειγμα, αυξάνεται η τιμή της ενέργειας (πετρέλαιο – φυσικό αέριο), έτσι θα πρέπει και να μειώνονται όταν το κόστος αυτό πέφτει – και πλέον η πτώση της τιμής του πετρελαίου είναι κάτι παραπάνω από εμφανής, παρά το γεγονός ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν έχει ακόμα ομαλοποιηθεί πλήρως. Στόχος της συνάντησης, λοιπόν, είναι μια «συμφωνία κυρίων» κυβέρνησης και αγοράς, ώστε να υπάρξουν μειώσεις στις τιμές σε σειρά προϊόντων που η ζήτησή τους από τα νοικοκυριά είναι ανελαστική.

Αυτό είναι και το μήνυμα που έστειλε ο Τ. Θεοδωρικάκος (ΣΚΑΪ), λέγοντας ότι «το κρίσιμο που ζητάμε τώρα ως κυβέρνηση είναι να μειωθούν τιμές σε βασικά προϊόντα και να επιτευχθεί μια συμφωνία μείωσης αυτών των τιμών, ώστε να την αισθανθεί όσο είναι δυνατόν ο πολίτης, η μέση ελληνική οικογένεια, όταν πηγαίνει να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ». Ωστόσο, όπως ομολογούν πηγές της κυβέρνησης, αν η καλή διάθεση δεν φανεί επαρκής, τότε στη συνάρτηση προστίθεται και… μαστίγιο.

Οι πληροφορίες λένε ότι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, τότε από το υπουργείο Ανάπτυξης θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το οποίο εκπνέει την Πέμπτη. Ο υπουργός είπε ότι στις 63 κατηγορίες προϊόντων που αφορά το πλαφόν «έχουν γίνει 50 φορές λιγότερες ανατιμήσεις τον μήνα απ’ ό,τι γίνονταν πριν και 67 φορές περισσότερες μειώσεις τιμών», υπογραμμίζοντας ότι αυτό αποδεικνύει «τη χρησιμότητα του ελέγχου και τη χρησιμότητα του μέτρου».

Πάντως, κυβέρνηση και παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι – σε γενικές γραμμές – υπάρχει καλή διάθεση να βρεθεί λύση και να υπάρξει συμφωνία. Ωστόσο, αυτό που επισημαίνεται είναι ότι, παρά την αποκλιμάκωση που παρατηρείται στη Μέση Ανατολή, όλες οι προβλέψεις δείχνουν ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα (γύρω στο 4%) καθόλη τη διάρκεια του έτους, γεγονός που δυσχαιρένει τα πράγματα. Και, βέβαια, υπογραμμίζεται ότι η παγκόσμια αστάθεια παραμένει, τροφοδοτώντας πιέσεις σε όλα τα μήκη και τα πλάτη των αλυσίδων εφοδιασμού.

Διαβάστε επίσης

Δουλεύουμε μισό χρόνο για να πληρώνουμε φόρους – Τι αποκαλύπτει η νέα μελέτη για την Ελλάδα

150 ευρώ ανά παιδί: Οι παγίδες, οι εξαιρέσεις και όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Χρυσός: Γιατί κατρακύλησε σχεδόν 30% η τιμή του μέσα σε πέντε μήνες – Το μεγάλο παράδοξο