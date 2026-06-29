Ανδρουλάκης από Κάσο: «Χάθηκαν ευκαιρίες στα ελληνοτουρκικά – Επικίνδυνοι ερασιτεχνισμοί στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου»

Στα ελληνοτουρκικά, στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και στην πορεία της οικονομίας αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε απόψε με φορείς της Κάσου, τονίζοντας ότι χάθηκαν σημαντικές ευκαιρίες και ασκώντας κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς.

«Χάθηκαν ευκαιρίες» στα ελληνοτουρκικά

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε απόψε με φορείς της Κάσου, αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά και υπογράμμισε ότι χάθηκαν ευκαιρίες.

«Έπρεπε, μετά τη βάρβαρη εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, να αξιοποιήσουμε τη συγκυρία για να δημιουργήσουμε τους κανόνες της αλληλεγγύης σε όλα τα σύνορα της ΕΕ. Εμείς έπρεπε να πρωτοστατήσουμε. Και δεν είναι μόνο ο ευρωστρατός που έρχεται, αλλά πολύ αργά, δεν είναι μόνο τα κοινά εξοπλιστικά προγράμματα, υπάρχει ένα επίδικο: διαπραγματευτήκαμε την ορεινότητα και τη νησιωτικότητα της χώρας για να έχουμε μια ειδική αντιμετώπιση; Όχι. Πρέπει σε κάθε διαπραγμάτευση να θέτουμε τα ειδικά χαρακτηριστικά της χώρας», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Ανδρουλάκης.

«Η Τουρκία στον δυτικό άξονα δεν μπορεί να γίνει σε βάρος μας»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής συμπλήρωσε ότι «κάποιοι θέλουν την Τουρκία στον δυτικό άξονα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει σε βάρος μας. Επειδή οι ΗΠΑ και η ΕΕ θέλουν την Τουρκία προς τα συμφέροντά τους, θα κάνουν τα στραβά μάτια όταν η Τουρκία υπονομεύει το διεθνές δίκαιο; Εδώ χρειάζονται κανόνες».

Ο κ. Ανδρουλάκης πρόσθεσε ότι «το 2020 είχα καταφέρει προσωπικά, στον φάκελο εμπορίας όπλων από την Ευρώπη σε τρίτες χώρες, να μπουν ρήτρες που αφορούν την Τουρκία, η οποία απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα και κατέχει παράνομα τη μισή Κύπρο».

Κριτική για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

Σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό για ερασιτεχνικούς χειρισμούς.

«Ο πρωθυπουργός διαφήμισε το καλώδιο ως ένα έργο ζωτικής στρατηγικής σημασίας. Είναι. Ξεκινάς, όμως, ένα τέτοιο έργο με την Κύπρο, χωρίς να έχεις διασφαλίσει την ολοκλήρωσή του; Και μάλιστα, όταν η μη ολοκλήρωσή του σημαίνει ότι πέρασε ο τσαμπουκάς του Ερντογάν; Αυτοί είναι επικίνδυνοι ερασιτεχνισμοί, που δείχνουν ότι κάποιοι κάνουν περισσότερο επικοινωνία, παρά εργάζονται στρατηγικά για να υπερασπιστούν αποτελεσματικά τα εθνικά μας συμφέροντα. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι κάποιος -από όποιο κόμμα κι αν προέρχεται- δεν υπερασπίζεται τα εθνικά μας συμφέροντα, αλλά άλλο να τα υπερασπίζεσαι επικοινωνιακά και άλλο αποτελεσματικά», υπογράμμισε.

«Μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, η οικονομία θα μπει στον πάγο»

Για την πορεία της οικονομίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εκτίμησε ότι «μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπει η οικονομία στον πάγο».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι άμεση προτεραιότητα πρέπει να είναι η περιφερειακή ανάπτυξη, αναδεικνύοντας το μοντέλο ανάπτυξης που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και ειδικότερα την ανάγκη διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση.

«Σε νησιά όπως η Κάσος, που δεν έχουν υπερτουρισμό, μπορούμε να έχουμε αυτές τις μορφές ανάπτυξης, οι οποίες θέλουν φορολογικά κίνητρα, φθηνές μεταφορές, χαμηλό κόστος ενέργειας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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