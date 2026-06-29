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Σε προγραμματισμένες πληρωμές από σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου, έως και τις 3 Ιουλίου, θα προχωρήσουν ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Συνολικά θα καταβληθούν 1.191.311.337,31 ευρώ σε 1.740.042 δικαιούχους.
Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
Να σημειωθεί ότι οι συντάξεις Ιουλίου ενδέχεται να έχουν εμφανιστεί στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της Παρασκευής (26/6).
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
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