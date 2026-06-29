Λάρισα: Επιστολή συγγνώμης στα παιδιά του έστειλε ο 50χρονος που κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του απειλώντας την με τσεκούρι

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την καταδίκη του ο 50χρονος που κράτησε όμηρο την πρώην σύζυγό του, απειλώντας την με τσεκούρι και έχοντας ένα μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό, ενώ έκανε και live μετάδοση μέσω των social media.

Ο καταδικασθείς με επιστολή του αποκλειστικά προς το onlarissa.gr παραδέχεται το λάθος του σημειώνοντας ότι «καταδικάστηκε ορθώς» και υποστηρίζει πως δε θα έκανε ποτέ κακό στη σύζυγό του, προσθέτοντας πως «θα προσπαθήσει να διορθώσει τα πάντα».

Επίσης, κάνει αρκετές αναφορές στους δυο γιους τους από τους οποίους ζητά συγγνώμη για τις πράξεις του.

Αναλυτικά η επιστολή του 50χρονου

«Θύματα είναι δυστυχώς οι γιοί μας. Υπόλογος και υπαίτιος για το περιστατικό της περασμένης Τετάρτης, δικάστηκα και καταδικαστικά ορθώς. Το τεράστιο πρόβλημά μου είναι η αληθινή μου αγάπη για την πρώην σύζυγό μου. Δεκατρείς μήνες δεν μπόρεσα να ξεχάσω (θα έπρεπε). Εγώ ακούω πάντα την καρδιά μου. Δεν την έχω χτυπήσει ΟΥΔΕΠΟΤΕ, δεν έστρεψα το τσεκούρι ούτε στιγμή εναντίον της. Απαίτησα να συνομιλήσω με τις δικαστικές αρχές για να αποκαταστήσω ψευδείς κατηγορίες των δικογραφιών μου.

Φύτεψα μία καρφίτσα και την γιγάντωσαν σε κάγκελο. Ημερομηνίες με περιστατικά που δεν περιέχουν την αλήθεια. Φταίω σε συγκεκριμένο κομμάτι της κοινής μας ζωής και προσπαθώ να το διορθώσω. Οι γιοι μας με θέλουν στη ζωή τους και η γνώμη τους προς το πρόσωπό μου είναι το μόνο που δέχομαι με ευχαρίστηση.

Θα προσπαθήσω να διορθώσω τα πάντα. Θύτης εδώ και λίγες ημέρες ΘΥΜΑ ΚΙ ΕΓΩ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ. (Προδοσία, ψευτιά)

Αγαπημένοι μου γιοι, με λείπετε. Σας ζητώ συγνώμη.

Υ.Γ. Η πρώην σύζυγος δεν έχει διαβάσει ούτε μία λέξη των εναντίον μου δικογραφιών.

Υ.Γ. Οι καταθέσεις της πρώην συζύγου μου ότι ουδέποτε την έχω χτυπήσει και ότι ο ίδιος κάλεσα το 100 έπαιξαν ρόλο στην επιεική απόφαση της έδρας.

Καλύτερους γιους ένας πατέρας δε θα μπορούσε να έχει. Τους μεγαλώσαμε με αρχές.

Εγώ τα χέρια μου δεν τα έβαψα με αίμα σαν τις δικογραφίες της που βαπτίστηκαν στο ψέμα.

ΔΕΝ ΘΑ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΖΑ ΠΟΤΕ ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΩ ΠΕΙΡΑΞΕΙ 183.408 ώρες στην κοινή μας ζωή».

Με εκτίμηση,

……..».

Υπενθυμίζεται ότι ο 50χρονος αξίωνε να δει συγκεκριμένους δικαστικούς λειτουργούς, καθώς πίστευε ότι είχαν ευθύνη για αποφάσεις που αφορούσαν την επικοινωνία του με τα παιδιά του. Για τις πράξεις του καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 22 μηνών, εκ των οποίων οι 2 εκτιτέοι.

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