Θεσσαλονίκη: Δύο τραυματίες μετά από επεισόδιο στη Νικοπόλη

Επεισόδιο με δύο τραυματίες σημειώθηκε, γύρω στις 6:30 το απόγευμα, στην περιοχή της Νικόπολης, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρείχε τις πρώτες βοήθειες στους δύο τραυματίες.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες και οι δύο είναι αλλοδαποί, ενώ μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά για να καταθέσουν για συνθήκες του επεισοδίου.

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