Μέση Ανατολή: Παίρνει ξανά την ανηφόρα η τιμή στο πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο τη Δευτέρα, έπειτα από ημέρες ανταποδοτικών χτυπημάτων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, τα οποία υπογράμμισαν την ευθραυστότητα της προσωρινής ειρηνευτικής τους συμφωνίας και επιβράδυναν ξανά τη μεταφορά ενέργειας μέσω των Στενών του Χορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Μπρεντ αυξήθηκαν κατά 58 σεντς ή 0,8%, φτάνοντας στα 72,57 δολάρια το βαρέλι στις 02:07 ώρα Γκρίνουιτς, ενώ το αμερικανικό αργό Γουέστ Τέξας Ιντερμίντιετ διαμορφώθηκε στα 70,11 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 88 σεντς ή 1,3%.

«Υπάρχει ακόμη πολύς κίνδυνος που αντιμετωπίζει η αγορά πετρελαίου. Παρόλα αυτά, οι συμμετέχοντες φαίνεται να… εστιάζουν στο τι θα σήμαινε μια συνεχιζόμενη ανάκαμψη των πετρελαϊκών ροών για την παγκόσμια ισορροπία», ανέφεραν οι αναλυτές της ΙΝΓΚ σε σημείωμά τους τη Δευτέρα.

«Αυτός ο εφησυχασμός είναι περίεργος και ξεκάθαρα αφήνει σημαντικό κίνδυνο περαιτέρω ανόδου, εάν η ανάκαμψη της προσφοράς αποδειχθεί αργή».

Το αργό Μπρεντ υποχώρησε κατά 10,6% την περασμένη εβδομάδα, καταγράφοντας την τρίτη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση του, καθώς οι αποστολές αργού μέσω του στενού αυξήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στο υψηλότερο επίπεδό τους από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, η κυκλοφορία έχει έκτοτε επιβραδυνθεί μετά τις νέες επιθέσεις σε πλοία στο στενό από την Πέμπτη, συμπεριλαμβανομένου ενός πετρελαιοφόρου που συνδέεται με το Κατάρ, οι οποίες πυροδότησαν χτυπήματα από τις ΗΠΑ και το Ιράν στη χειρότερη κλιμάκωση από την υπογραφή της προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Περιορίζοντας τα κέρδη στις τιμές του πετρελαίου, το Ιράν και οι ΗΠΑ συμφώνησαν να σταματήσουν τις πρόσφατες εχθροπραξίες στον Κόλπο και να ανανεώσουν τις συνομιλίες σχετικά με τη διαφωνία τους για το Στενό του Χορμούζ, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος την Κυριακή.

«Η αγορά είναι πιθανό να επαναξιολογήσει την υπόθεσή της για γρήγορη ανάκαμψη της προσφοράς πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο», σημείωσαν οι αναλυτές της Έι-Εν-Ζετ σε σημείωμά τους.

Ο πετρελαϊκός κολοσσός της Σαουδικής Αραβίας, η Αράμκο, επανέλαβε τις φορτώσεις αργού πετρελαίου την Παρασκευή στον τερματικό σταθμό της στο Ρας Τανούρα, δυτικά του Στενού του Χορμούζ, μετά τη διακοπή τους για σχεδόν τέσσερις μήνες, καθώς οι πετρελαιοπαραγωγοί αύξησαν την παραγωγή και τις εξαγωγές ενόψει μιας προσωρινής συμφωνίας.

Οι φορτώσεις συνεχίστηκαν ακόμη και μετά τη συντριβή ελικοπτέρου της εταιρείας την Κυριακή στο Ρας Τανούρα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 14 υπήκοοι. Τα αίτια της συντριβής παρέμειναν άγνωστα.

«Οι φυσικές ροές περιορίζονται από τη συσσώρευση καθυστερήσεων στα δεξαμενόπλοια, τις κατεστραμμένες υποδομές και τις διακοπές παραγωγής.

Μπορεί να χρειαστεί το υπόλοιπο του έτους προτού η προσφορά πλησιάσει τα προ των συγκρούσεων επίπεδα», τόνισαν οι αναλυτές της Έι-Εν-Ζετ.

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