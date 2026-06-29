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29.06.2026 14:24

Μετά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου αναπαράγει ψηφιακά τον… εαυτό του και ο Στέφανος Κασσελάκης

29.06.2026 14:24
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Με το επιχείρημα ότι έχει… πολύ τρέξιμο, ο Στέφανος Κασσελάκης επιστράτευσε τεχνολογία AI για να… κλωνοποιηθεί και να παρουσιάσει τις θέσεις των Δημοκρατών για το στεγαστικό.

Το σχετικό video στηρίζεται κυρίως στις προτάσεις που καταθέτει ο Αντώνης Γουναλάκης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Οικονομικών και στέλεχος του κόμματος και ο… άβαταρ Κασσελάκης κάνει την εισαγωγή.

Το όλο σκηνικό θυμίζει την Ζωή Κωνσταντοπούλου που είχε παρουσιάσει το πρόγραμμα της Πλεύσης Ελευθερίας με ολογράμματα του εαυτού της, μία κίνηση που δεν είχε ενθουσιάσει πάντως τα πλήθη, όπως φάνηκε μετά.

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