Μετά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου αναπαράγει ψηφιακά τον… εαυτό του και ο Στέφανος Κασσελάκης

Με το επιχείρημα ότι έχει… πολύ τρέξιμο, ο Στέφανος Κασσελάκης επιστράτευσε τεχνολογία AI για να… κλωνοποιηθεί και να παρουσιάσει τις θέσεις των Δημοκρατών για το στεγαστικό.

Το σχετικό video στηρίζεται κυρίως στις προτάσεις που καταθέτει ο Αντώνης Γουναλάκης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Οικονομικών και στέλεχος του κόμματος και ο… άβαταρ Κασσελάκης κάνει την εισαγωγή.

Όταν λέμε πολιτική επόμενης γενιάς και ψηφιακή μετάβαση, το εννοούμε! Επιστράτευσα το AI άβατάρ μου να κάνει την εισαγωγή και να βγάλει τη δουλειά της πάσας, γιατί με τους ρυθμούς που τρέχουμε όλοι στην ομάδα των Δημοκρατών, έπρεπε κάπως να… κλωνοποιηθώ για να τα προλάβω όλα!… pic.twitter.com/x4O1WJxj8w — Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) June 29, 2026

Το όλο σκηνικό θυμίζει την Ζωή Κωνσταντοπούλου που είχε παρουσιάσει το πρόγραμμα της Πλεύσης Ελευθερίας με ολογράμματα του εαυτού της, μία κίνηση που δεν είχε ενθουσιάσει πάντως τα πλήθη, όπως φάνηκε μετά.

Διαβάστε επίσης

Οι ευχές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Μαρέβα στην κόρη τους Δάφνη για τα γενέθλιά της

Κωνσταντοπούλου: Στο Μάτι ο Τσίπρας έδειξε ότι είναι βαρύτατα ανήθικος και αδίστακτος

Κανέλλη: Ο Τσίπρας κυβέρνησε με τον Καμμένο, πώς θα το παίξει τώρα αγνό παρθένο μαλλί;