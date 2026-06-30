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30.06.2026 10:12

Αριάνα Γκράντε: Αναβάλλονται τρεις συναυλίες της περιοδείας της για λόγους ασφαλείας

30.06.2026 10:12
ariana_grande

Στην αναβολή τριών προγραμματισμένων συναυλιών της περιοδείας «Eternal Sunshine» προχώρησε η Αριάνα Γκράντε, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.

Ειδικότερα, η εμφάνισή της στο Barclays Center της Νέας Υόρκης, που ήταν προγραμματισμένη για τις 12 Ιουλίου, μεταφέρεται στις 14 Ιουλίου, ενώ οι δύο συναυλίες της στο TD Garden της Βοστώνης, που είχαν οριστεί για τις 22 και 24 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθούν στις 23 και 26 Ιουλίου αντίστοιχα.

Μέσα από ανάρτηση που έκανε η Γκράντε στο Instagram, εξήγησε ότι οι αλλαγές κρίθηκαν αναγκαίες, ώστε η παραγωγή της περιοδείας να παρουσιαστεί με ασφάλεια και όπως ακριβώς έχει σχεδιαστεί.

«Λυπούμαστε πολύ για αυτές τις αλλαγές στο πρόγραμμα. Αυτή ήταν η καλύτερη και ασφαλέστερη επιλογή, καθώς τα προβλήματα στην παραγωγή έγιναν τώρα αντιληπτά» έγραψε η τραγουδίστρια στο Instagram story που έκανε και πρόσθεσε ότι προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια όλων, αλλά και η εμπειρία των θεατών: «Το πιο σημαντικό για όλους μας είναι, πάνω απ’ όλα, η ασφάλεια και επίσης να δείτε όλοι την παράσταση όπως ακριβώς έχει σχεδιαστεί. Σας ευχαριστώ πολύ για την κατανόησή σας και ανυπομονώ να σας δω» αμαφέρεται χαρακτηριστικά στη δημοσίευση, ενώ διευκρίνισε ότι όλα τα εισιτήρια θα ισχύσουν κανονικά για τις νέες ημερομηνίες.

Η περιοδεία της ξεκίνησε στις 6 Ιουνίου από το Όκλαντ της Καλιφόρνιας, περιλαμβάνοντας εμφανίσεις σε πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Λονδίνου, όπου και θα ολοκληρωθεί την 1η Σεπτεμβρίου στο O2 Arena.

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