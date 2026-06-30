Πέτρου Ράλλη: Νεκρός 46χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με ταξί

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 46χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που σημειώθηκε λίγο πριν από τις 02:45 τα ξημερώματα της Τρίτης, 30/6, στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη, στη συμβολή με τον Κηφισό.

Το δυστύχημα προκλήθηκε από σύγκρουση της μοτοσικλέτας με ταξί, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον βαριά τραυματισμένο άνδρα στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του, καθώς η κατάσταση της υγείας του ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο 46χρονος υπέκυψε στα τραύματά του το μεσημέρι της ίδιας ημέρας.

Ο οδηγός του ταξί συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Πειραιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξακολουθεί να κρατείται και αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή, ενώ η προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα βρίσκεται σε εξέλιξη.

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