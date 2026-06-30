Φωτιά στο Ακρίτας Κιλκίς – Ήχησε το 112

Φωτιά μαίνεται σε δασική περιοχή στο Ακρίτας Κιλκίς.

Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Ακρίτας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

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🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ακρίτας της Περιφερειακής Ενότητας #Κιλκίς



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 30, 2026

Η φωτιά ξεκίνησε στην πλευρά που βρίσκεται στη Βόρεια Μακεδονία. Στην Ελληνική πλευρά δύο γεωπροωθητές ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες , ενώ στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

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