Συνταγματική αναθεώρηση: Κόντρα Μπακογιάννη – Δουδωνή για το άρθρο 86 – Ο… λαϊκισμός και η… πεθερά της Επιτροπής

Η παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη για την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 86 του Συντάγματος, ανέβασε στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο, προς στιγμήν, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος.

«Το βασικό ζητούμενο σε μια Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, είναι πώς μπορούμε να βελτιώσουμε στο Σύνταγμα αδυναμίες, οι οποίες κατεγράφησαν, κατά τη διάρκεια των ετών. Το άρθρο 86 αγγίζει τον πυρήνα της διαδικασίας Αναθεώρησης του Συντάγματος. Αν υπάρχει αναμφισβήτητα μια πρόκληση που διαπερνά σήμερα όλες τις δυτικές δημοκρατίες είναι αυτή η βαθιά κρίση εμπιστοσύνης, μεταξύ πολιτών και πολιτικών. Εκεί ακριβώς βρίσκει και πρόσφορο έδαφος ο λαϊκισμός. Αν όμως θέλουμε να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία δεν αρκεί να καταγγέλλουμε τον λαϊκισμό. Οφείλουμε να βρούμε έναν τρόπο να συμφωνήσουμε», είπε η Ντόρα Μπακογιάννη.

«Άκουσα με προσοχή τους εισηγητές. Θα μου επιτρέψετε να καλωσορίσω το ΠΑΣΟΚ στη θέση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη», είπε η Ντόρα Μπακογιάννη και ανέγνωσε όσα έλεγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης 32 χρόνια πριν, από το βήμα της Βουλής: «Πρέπει να αλλάξει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Ο νόμος εκείνος υποτίθεται για να προστατεύσει τους υπουργούς, στην πραγματικότητα λειτουργεί σε βάρος της πολιτικής μας ζωής και των υπουργών σε πολλές περιπτώσεις. Ο νόμος αυτός χρησιμοποιείται ως όπλο λασπολογίας, για υποθέσεις που αν ήταν αποκλειστικά στα χέρια της δικαιοσύνης, θα είχαν όλες ήδη ξεκαθαρίσει. Οι υπουργοί δεν πρέπει να έχουν κανένα απολύτως αποκλειστικό προνόμιο. Η ειδική, μέσω της Βουλής, διαδικασία εκδίκασης, των αδικημάτων τους, πρέπει να καταργηθεί. Οι πολιτικοί πρέπει να δικάζονται, όπως οι υπόλοιποι πολίτες, απλώς θα υπάρχει δικλείδα, οι υποθέσεις να έχουν ανακριτές και δικαστές ανώτερης δυνατής βαθμίδας και πολυμελείς συνθέσεις, ώστε να περιορίζονται τα περιθώρια των έξωθεν παρεμβάσεων. Η δικαιοσύνη αποτελεί τη μόνη ασπίδα προστασίας του πολιτικού».

«Τριάντα δύο χρόνια εγώ, βρίσκομαι σε αυτή τη Βουλή και δίνω τη μάχη του άρθρου 86», συνέχισε η κ. Μπακογιάννη και σχολίασε: «Τη θέση του ΠΑΣΟΚ την κατάλαβα. Είναι η θέση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Τη θέση του κ. Γαβρήλου ομολογώ δεν την κατάλαβα. Φαντάζομαι…».

Η πρότασή μας είναι, απάντησε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρήλος, «να ξεκινάει από τη Βουλή η διαδικασία με 20, 30 βουλευτές και να πηγαίνει μόνο στη δικαιοσύνη και να μην ξαναγυρνάει στη Βουλή. Γιατί να γυρίζει στη Βουλή; Για να πάρει πάλι τους 151 της πλειοψηφίας και να τους αμνηστεύουμε; Λέτε δεν καταλάβατε την πρότασή μας. Της Νέας Δημοκρατίας ποια είναι η πρόταση; Ουσιαστικά δεν θέλετε καμία αλλαγή».

«Εγώ θέλω να βρούμε έναν τρόπο να συμφωνήσουμε», συνέχισε η Ντόρα Μπακογιάννη, αυτή τη φορά απευθυνόμενη στον Παναγιώτη Δουδωνή και πρόσθεσε: «Αν όλοι συμφωνούμε ότι το άρθρο 86 πρέπει να αλλάξει, εγώ σας κάνω μια πρόταση, δεν είναι δική μου πρόταση είναι… copyright, την είχε κάνει και αυτή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης σε μια παλαιότερη αναθεώρηση, ελάτε να βάλουμε τις προτάσεις κάτω, όλες μαζί, και να τις στείλουμε στην αναθεωρητική Βουλή. Να συμφωνήσουμε τουλάχιστον ότι το άρθρο 86 θα αναθεωρηθεί στην επόμενη Βουλή».

«Εάν εγώ σας πω, κ. Δουδωνή, ότι εγώ θα ψηφίσω την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, εσείς θα την ψηφίσετε; Σας ερωτώ διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Κάποια στιγμή αυτά τα οποία λέμε, να τα κάνουμε πράξη», επέμεινε η Ντόρα Μπακογιάννη και πρόσθεσε: «Θέλω να σας πείσω ότι, αφού όλοι είσαστε υπέρ της κατάργησης ή αλλαγής του άρθρου 86, ελάτε τώρα να το βάλουμε κάτω, να βάλουμε τις προτάσεις, αλλά να τις ψηφίσουμε και να στείλουμε το άρθρο 86 υποχρεωτικά στην επόμενη Βουλή. Αυτό σας ρωτάω και αυτό σας ζητώ! Αλλά αυτό δεν θέλετε να το κάνετε διότι ουσιαστικά φοβάστε. Και τι φοβάστε πραγματικά; Ο κ. Δουδωνής φοβάται τυχόν πλειοψηφία αύριο της Νέας Δημοκρατίας, με 151. Αυτό φοβάται. Εγώ λέω ότι όταν έχουμε στείλει αυτές τις προτάσεις, έχει μια σημασία, η αναθεώρηση του άρθρου 86. Θέλετε να πείτε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας λειψή; Να το δεχθώ. Θέλετε να παραδεχθείτε ότι είναι βελτιωμένη, σε σχέση με το ισχύον άρθρο; Φαντάζομαι να το παραδεχθείτε. Διότι με την πρόταση της ΝΔ αυτομάτως ξεκινάει από τη δικαιοσύνη, με έλεγχο και προανάκριση από τη δικαιοσύνη. Θέλετε να ψηφίσουμε όλοι μαζί την πρόταση του ΠΑΣΟΚ; Που βγάζει απέξω τη Βουλή και αφήνει μόνο τη δικαιοσύνη να κρίνει; Είστε έτοιμοι να το κάνετε; Εγώ είμαι έτοιμη να το κάνω, φτάνει να το ψηφίσει και το ΠΑΣΟΚ».

Στην κ. Μπακογιάννη απάντησε ο γενικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής. «Η κ. Μπακογιάννη έχει αναλάβει τον ρόλο των πεθερικών, της Επιτροπής. Εκτοξεύει κακίες έναντι όλων. Αν είμαστε χαμηλοί, για το επίπεδό σας, πηγαίνετε σε καμιά άλλη επιτροπή. Είστε τα πεθερικά της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Έρχεστε εδώ μας μέμφεστε, μας ψιλοσνομπάρετε, δεν ξέρετε αν κάνουμε για το επίπεδό σας, και παριστάνετε τα πεθερικά μας. Λοιπόν, πηγαίνετε σε άλλη επιτροπή! Επιπλέον διαβάστε το άρθρο 110 του Συντάγματος πρώτα από όλα! Διότι μας λέτε απίθανα πράγματα», είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και σημείωσε ότι με το άρθρο 110 του Συντάγματος, ορίζεται ξεκάθαρα τι είναι προτείνουσα και τι είναι αναθεωρητική Βουλή. «Πόσες φορές να πω την ιστορία για την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων; Θα σας πω μια άλλη ιστορία τώρα. Λέει ο Σαίξπηρ, ‘το φταίξιμο Βρούτε δεν είναι στα αστέρια. Είναι μέσα μας’. Το φταίξιμο για το άρθρο 86 δεν είναι στη διάταξη, είναι μέσα σας! Στον τρόπο με τον οποίο το χειριστήκατε στην παρούσα βουλευτική περίοδο! Καταχρηστικά! Βρίσκοντας τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προδήλως αβάσιμες. Τι να κάνουμε δηλαδή; Και επιπλέον για την αναφορά του πατέρα σας, πλέον του έχουν αποδοθεί τα πάντα. Είναι λες και διαβάζω Μπόρχες! Είναι ένα κείμενο που περιέχει όλα τα κείμενα. Μπορεί να έχει γράψει και τον Δον Κιχώτη! Αλλά εν πάση περιπτώσει, με σεβασμό, όταν μιλάει για τους ανώτερους δικαστές, υπάρχει μια σαφής διαφοροποίηση. Επιπλέον με γαργαλάτε να σας πω ότι έστειλε τον βασικό του πολιτικό αντίπαλο στο Ειδικό Δικαστήριο όπου και αθωώθηκε. ‘Αρα άλλα μεν λέγουσι άλλα δε πράττουσι, εν ταύτη τη οικογενεία…».

«Εμείς ζητούμε να γίνει η αναθεώρηση αυτού του άρθρου με έναν τέτοιο τρόπο που να καλύπτει το αίσθημα δικαίου των Ελλήνων νομικών και του ελληνικού λαού», είπε ο κ. Δουδωνής. Ο βουλευτής πρόσθεσε ότι εν προκειμένω, τα προτεινόμενα άρθρα θα περάσουν με την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και με βάση μια διαδικασία υπερπλειοψηφική, θα αναθεωρηθούν την επόμενη Βουλή.

«Παρότι με είπε “πεθερά”, εγώ το θεωρώ τιμή τον τίτλο της πεθεράς διότι είμαι καλή πεθερά, όπως δηλώνει η νύφη μου. Στο δια ταύτα», επέμεινε η κ. Μπακογιάννη και ρώτησε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ: «Αν εμείς ψηφίσουμε την πρότασή σας, κ. Δουδωνή, εσείς θα την ψηφίσετε; ναι ή όχι;».

«Διαβάστε το άρθρο 110 του Συντάγματος», επέμεινε και ο γενικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ.

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