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30.06.2026 21:19

Βόλος: Κινητοποίηση για να βγει από τη θάλασσα 31χρονος με ψυχιατρικά προβλήματα

30.06.2026 21:19
Volos

Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (30/6) στην παραλία του Αναύρου στον Βόλο για να βγει από το νερό 31χρονος, που διέφυγε την προσοχή των συνοδών του. 

Ο 31χρονος μεταφέρθηκε από τη Χαλκίδα στο νοσοκομείο Βόλου για ψυχιατρική αξιολόγηση και νοσηλεία.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ξέφυγε και βούτηξε στην παραλία Αναύρου, ξεπερνώντας μάλιστα και το όριο ασφαλείας απόστασης από την ακτή.

Στο σημείο βρέθηκε σκάφος του Λιμενικού, της ναυαγοσωστικής εταιρείας In Action, καθώς και της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων. Μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις βγήκε στην ακτή.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και αναμένεται να νοσηλευτεί.

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