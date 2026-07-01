AEGEAN: Νέος κύκλος υποτροφιών για 40 πιλότους – Στα 17 εκατ. ευρώ η επένδυση στην εκπαίδευση

Στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της και στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της αεροπορικής αγοράς επενδύει η AEGEAN, προκηρύσσοντας νέο κύκλο του Προγράμματος Υποτροφιών Πιλότων, μέσω του οποίου ακόμη 40 νέοι και νέες θα αποκτήσουν επαγγελματικό πτυχίο πολιτικής αεροπορίας με σημαντική οικονομική υποστήριξη.

Η πρωτοβουλία, που υλοποιείται από το 2018, αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της εταιρείας για τη δημιουργία νέας γενιάς επαγγελματιών στον κλάδο των αερομεταφορών, σε μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση για εξειδικευμένο ιπτάμενο προσωπικό παραμένει αυξημένη διεθνώς.

Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 280 υποψήφιοι πιλότοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα. Από αυτούς, οι 150 έχουν ήδη ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και εργάζονται στα πιλοτήρια της AEGEAN και της Olympic Air, ενώ ακόμη 88 βρίσκονται στο στάδιο της εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους εκπαίδευσης, το οποίο προσεγγίζει τις 100.000 ευρώ ανά υποψήφιο πιλότο, μειώνοντας σημαντικά το οικονομικό εμπόδιο για την είσοδο στο επάγγελμα. Παράλληλα, προβλέπει προοπτική επαγγελματικής αποκατάστασης στις δύο αεροπορικές εταιρείες του ομίλου, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις σχολές Global Aviation και Egnatia Aviation, ενώ το τελικό στάδιο περιλαμβάνει εξειδίκευση στο AEGEAN | CAE Flight Training Center, όπου οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στον τύπο αεροσκάφους που θα χειρίζονται.

Η διάρκεια του προγράμματος φθάνει έως και τους 20 μήνες, ενώ η συνολική επένδυση της AEGEAN στις υποτροφίες πιλότων ξεπερνά πλέον τα 17 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία έχει επεκτείνει την επενδυτική της στρατηγική και στην τεχνική υποστήριξη των αεροσκαφών, καθώς από το 2022 υλοποιεί αντίστοιχο πρόγραμμα υποτροφιών για την εκπαίδευση μηχανικών αεροσκαφών.

Οι αιτήσεις για τον νέο κύκλο υποτροφιών έχουν ήδη ανοίξει και θα παραμείνουν διαθέσιμες έως τις 16 Οκτωβρίου 2026, ενώ η έναρξη της νέας εκπαιδευτικής σειράς έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιανουαρίου 2027.

Η επένδυση στην εκπαίδευση εντάσσεται στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της AEGEAN για τη διασφάλιση επάρκειας εξειδικευμένου προσωπικού, σε μια περίοδο όπου η αεροπορική βιομηχανία διεθνώς αντιμετωπίζει αυξημένες ανάγκες σε πιλότους και τεχνικό προσωπικό λόγω της ισχυρής ανάκαμψης των αερομεταφορών και της ανανέωσης των στόλων.

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