Citroën: Επίσημη παράδοση του βραβείου AUTOBEST στην κατηγορία «Best Users’ Car of Europe 2026» για το C3 Aircross

H Citroën έλαβε επίσημα το βραβείο AUTOBEST «Best Users’ Car of Europe 2026» για το C3 Aircross κατά την διάρκεια ειδικής τελετής παράδοσης βραβείων που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 25 Ιουνίου. Το βραβείο απονεμήθηκε στον Xavier Chardon, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Citroën, από τον Dan Vardie, Πρόεδρο και ιδρυτή του θεσμού AUTOBEST. Η διάκριση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς για πρώτη φορά, το κοινό διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα – υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Citroën να τοποθετεί τους πελάτες της στο επίκεντρο της στρατηγικής της.

Το C3 Aircross είχε ανακηρυχθεί νικητής της κατηγορίας AUTOBEST «Best Users’ Car» τον περασμένο Μάρτιο, αναγνωρίζοντας το πιο φιλικό προς τον χρήστη όχημα της αγοράς. Αυτό το βραβείο συνδυάζει την τεχνογνωσία της κριτικής επιτροπής του Autobest με την άμεση συμμετοχή του κοινού σε όλη την Ευρώπη, δίνοντας ίση βαρύτητα στην αξιολόγηση των ειδικών και στις ψήφους των πελατών. Ως εκ τούτου, αυτή η αναγνώριση ιδιαίτερα σημαντική για την μάρκα.

«Η Citroën είναι ιδιαίτεραη υπερήφανη που λαμβάνει σήμερα το βραβείο “Best Users’ Car of Europe 2026” για το C3 Aircross. Αυτή η διάκριση σημαίνει πολλά για εμάς, καθώς αντικατοπτρίζει άμεσα τη φωνή των πελάτων μας. Δείχνει ότι καταφέραμε να σχεδιάσουμε ένα όχημα που είναι απλό, άνετο και διαισθητικό, σχεδιασμένο πάνω από όλα για να διευκολύνει την καθυημερινή ζωή. Αυτή ακριβώς είναι η φιλοδοξία της Citroën: να προσφέρουμε αυτοκίνητα που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών μας και στην στην υπόσχεση μας – Η ζωή είναι καλύτερη σε ένα Citroën».

Xavier Chardon – Διευθύνων Σύμβουλος Citroën

«Με ιδιαίτερη χαρά απονέμω το βραβείο “AUTOBEST Best User-Friendly Car of Europe 2026” στον Xavier Chardon, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Citroën. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού που οι πολίτες της Ευρώπης ψήφισαν ισότιμα μαζί με την κριτική επιτροπή του AUTOBEST, η οποία εκπροσωπεί 32 χώρες της ηπείρου μας. Με το C3 Aircross ως νικητή, εισάγουμε για πρώτη φορά ένα πρωτοποριακό βραβείο αφιερωμένο στους χρήστες αυτοκινήτων. Τελικά, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία μέσα στο αυτοκίνητό μας είναι να απολαμβάνουμε την κάθε διαδρομή. Και αυτό ακριβώς υπόσχεται και προσφέρει η Citroën!».

Dan Vardie – Πρόεδρος και Ιδρυτής Θεσμού AUTOBEST

Βασισμένο στην πλατφόρμα Smart Car, το νέο C3 Aircross ξεχωρίζει για τον δυναμικό σχεδιασμό του, τους κορυφαίους χώρους στην κατηγορία του, με κυριότερο χαρακτηριστικό τη διαθέσιμη 7θέσια διάταξη. Πιστό στο DNA της Citroën, το μοντέλο δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην άνεση, χάρη στα καθίσματα και τις αναρτήσεις Citroën Advanced Comfort®, καθώς και στο σύγχρονο και διαισθητικό περιβάλλον C-Zen Lounge®.

Διαθέσιμο με μια ολοκληρωμένη γκάμα αποδοτικών και εξηλεκτρισμένων κινητήριων συνόλων -βενζίνης, υβριδικής τεχνολογίας και αμιγώς ηλεκτρικής έκδοσης– το C3 Aircross προσφέρει προσιτές λύσεις μετακίνησης που ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες ενός ευρέος φάσματος πελατών.

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