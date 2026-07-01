Γιαννούλης: «Να προτάξουμε τη συλλογικότητα αντί των προσωπικών στρατηγικών – Κακώς έθεσε θέμα ηγεσίας ο Πολάκης»

Τη διαφωνία του με την κίνηση του Παύλου Πολάκη να θέσει θέμα ηγεσίας εξέφρασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Αθήνα 9,84.

Κληθείς να σχολιάσει την άποψη ότι ο Σωκράτης Φάμελλος «ενδεχομένως θα έπρεπε να διευκολύνει και να παραιτηθεί» έκανε έκκληση «να κατεβάσουμε τα “εγώ” μας», ζητώντας ο ΣΥΡΙΖΑ να δώσει πρώτος το παράδειγμα της ενότητας που ζητάει να ακολουθήσουν και οι άλλοι.

Σημείωσε πως δεν υπάρχει περιθώριο «να βρεθεί εκτός παιχνιδιού», ένα κόμμα που «έχει να δώσει κι άλλα στην πολιτική ζωή του τόπου» και εξακολουθεί να είναι «χρήσιμο».

Μάλιστα, κάνοντας μια αναφορά στις δημοσκοπήσεις, τόνισε πως αυτές είναι «ανερμάτιστες χρονικά» και επιτείνουν το χάος και την εικόνα ότι «δεν έχει καθίσει ακόμα το πράγμα στα πραγματικά του δεδομένα».

Σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να καθίσει στο τραπέζι της συλλογικότητας μετά την «καθαρή άρνηση του Αλέξη Τσίπρα για συμπορεύσεις με κομματικούς μηχανισμούς και πολύ περισσότερο το αδελφικό του κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, για να μην πω το παιδί του». Ερωτηθείς για τον Παύλο Πολάκη ανέφερε πως «κακώς έθεσε θέμα ηγεσίας», ενώ κληθείς να σχολιάσει την πρόταση Παππά για συλλογική ηγεσία, είπε «εγώ θα σας έλεγα για μια συλλογική δράση».

«Έχουμε υποχρέωση να συνεχίσουμε την προσπάθεια ο ΣΥΡΙΖΑ να σταθεί στα πόδια του, δεν έχουμε την πολυτέλεια για μια νέα διάσπαση, θα γελάνε και οι πέτρες μαζί μας, πολύ περισσότερο να θέσουμε ζήτημα εκλογής νέου αρχηγού» βάζοντας το κόμμα σε μια καλοκαιριάτικη εσωστρέφεια.

Στην αρχή της συνέντευξής του εξέφρασε απόλυτη καταδίκη των εμπρηστικών δολοφονικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. «Οι επιθέσεις αυτές στρέφονται εναντίον της δημοκρατίας και της ελευθερίας της έκφρασης», είπε.

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